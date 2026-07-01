Oto co musisz wiedzieć o tym innowacyjnym pojeździe i dlaczego jego obecność w Kielcach jest tak istotna.

Dlaczego jeździ na linii komercyjnej?

Pasażerowie mogą spotkać elektrycznego MAN-a na linii komercyjnej 201. Choć Kielce stawiają na ekologię, wybór tej konkretnej trasy nie był przypadkowy. Testowy egzemplarz nie posiada bowiem systemów informacji pasażerskiej (takich jak elektroniczne tablice kierunkowe) wymaganych przez miasto na liniach miejskich, co uniemożliwia mu regularną pracę w barwach ZTM.

„Made in Poland” i tytuł mistrza świata

MAN Lion’s City E to pojazd, który podbija Europę. Jest produkowany seryjnie w Starachowicach, które stały się centrum kompetencyjnym MAN w dziedzinie autobusów niskopodłogowych.

Ciekawostka: Model ten zdobył prestiżowy, międzynarodowy tytuł „Bus of the Year 2023”.

Model ten zdobył prestiżowy, międzynarodowy tytuł Pojazd wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko designem, ale i komfortem. MPK Kielce zwraca szczególną uwagę na bardzo efektywny i wygodny dla podróżnych rozstaw siedzeń.

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Ile naprawdę przejedzie „elektryk”?

Jednym z największych mitów dotyczących autobusów elektrycznych jest ich mały zasięg. MAN udowadnia, że jest inaczej:

Rekord Monachium. Podczas testów w warunkach rzeczywistych Lion’s City E pokonał dystans 550,8 km na jednym ładowaniu.

Podczas testów w warunkach rzeczywistych Lion’s City E pokonał dystans na jednym ładowaniu. Test upału . W hiszpańskim Badajoz, przy temperaturze sięgającej 35 stopni Celsjusza , autobus bez problemu pracował przez 16-godzinną zmianę, pokonując 284 km i kończąc dzień z zapasem energii.

. W hiszpańskim Badajoz, przy temperaturze sięgającej , autobus bez problemu pracował przez 16-godzinną zmianę, pokonując 284 km i kończąc dzień z zapasem energii. Standardowy, bezpieczny zasięg deklarowany przez producenta to około 200–270 km przez cały okres życia baterii

Technologia, która robi różnicę

W przeciwieństwie do wielu innych konstrukcji, MAN zdecydował się na zastosowanie silnika centralnego (w wersji 18-metrowej są to dwa silniki) zamiast silników w piastach kół. Jest to rozwiązanie prostsze w budowie i znacznie łatwiejsze w serwisowaniu. Energia magazynowana jest w modułowych akumulatorach litowo-jonowych o ogromnej pojemności – nawet do 640 kWh w wersji przegubowej.

Kielce stolicą ekotransportu?

Testy MAN-a to kolejny krok w zielonej rewolucji Kielc. Przypomnijmy, że niedawno do miasta dotarły pierwsze z 24 zamówionych elektrycznych Solarisów, które również posiadają udogodnienia takie jak ładowarki USB czy systemy neutralizacji wirusów.Obecność testowego MAN-a na ulicach to doskonała okazja dla pasażerów, by na własnej skórze poczuć ciszę i komfort, jakie oferuje najlepszy autobus roku 2023. Testy potrwają około kilkunastu dni, więc warto wypatrywać „Lwa” na trasie linii 201.