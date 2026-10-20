Robert Kolendowicz nowym trenerem Korony Kielce!

Po decyzji o rozstaniu z trenerem Jackiem Zielińskim, władze kieleckiego klubu prowadziły rozmowy z kilkoma kandydatami na jego następcę. Po rozmowach, które szybko musiały wejść w zaawansowaną fazę, podjęto decyzję. Nowym szkoleniowcem Korony został Robert Kolendowicz. 46-latek podpisał kontrakt, który będzie wiązał go z klubem do 30 czerwca 2027 roku. Umowa zawiera również opcję przedłużenia współpracy o kolejne dwa lata.

Dla Kolendowicza to powrót do stolicy Świętokrzyskiego w zupełnie innej roli. W latach 2005-2006, reprezentował on barwy Korony jako zawodnik. Teraz wraca na Exbud Arenę, by poprowadzić zespół z ławki trenerskiej.

Robert Kolendowicz znany jest głównie z pracy trenerskiej w Pogoni Szczecin. W 2015 roku rozpoczął pracę w strukturach młodzieżowych tego klubu. Następnie od maja 2018 roku do sierpnia 2024 roku był asystentem trenera pierwszego zespołu Pogoni – najpierw Kosty Runjaicia, a później Jensa Gustafssona. Kolejnym krokiem w karierze trenerskiej było przejęcie obowiązków pierwszego trenera Portowców, których poprowadził łącznie w 44 meczach (23 zwycięstwa, 7 remisów, 14 porażek; bilans bramkowy: 80:58), notując średnią punktową 1,73.