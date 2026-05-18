Rusza kluczowy etap budowy obwodnicy Morawicy – ogromne utrudnienia na DK73

Zamknięte ulice i oficjalne objazdy

W związku z postępem prac całkowicie zamknięty dla ruchu ogólnego został wjazd i wyjazd z ulicy Podemłynie na DK73. Objazd dla kierowców został wytyczony przez Brudzów i Lisów. Co ważne, możliwość skrętu w ulicę Podemłynie oraz wyjazdu z niej na drogę krajową zachowano wyłącznie dla pojazdów straży pożarnej, autobusów komunikacji miejskiej oraz autobusów szkolnych dojeżdżających do placówki w Woli Morawickiej.

Równocześnie zamknięte zostało połączenie ulicy Zakładowej z DK73. W tym przypadku kierowcy pojadą objazdem przez nowo wybudowany fragment obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 766, a następnie przez nowe rondo na DW766, gdzie płynnie włączą się do ruchu na drogę krajową nr 73.

Ruch wahadłowy na krajowej „73”

To nie koniec utrudnień na samej trasie głównej. W Woli Morawickiej, na odcinku około 400 metrów w rejonie skrzyżowania z ulicami Podemłynie i Zakładową, zamknięty został lewy pas ruchu dla pojazdów jadących od strony Tarnowa. Na tym przewężeniu wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Aby zminimalizować zatory, w godzinach szczytów komunikacyjnych – w razie zaistnienia takiej potrzeby – sygnalizacja będzie zastępowana ręcznym sterowaniem ruchem.

Cel prac i czas trwania utrudnień

Nowa, tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać do końca lipca bieżącego roku. Zmiany są niezbędne, aby robotnicy mogli bezpiecznie połączyć stary i nowy przebieg drogi krajowej nr 73 oraz wybudować ekrany akustyczne w rejonie ronda południowego.

Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do nowego oznakowania oraz, w miarę możliwości, omijanie tego odcinka w godzinach szczytu.