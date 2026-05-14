Kielce stolicą przygody! Geofestiwal 2026: Poczuj adrenalinę na Kadzielni i odkryj skarby UNESCO

Ekstremalne emocje i relaks na Kadzielni (23-24 maja)

Kadzielnia na dwa dni zmieni się w tętniącą życiem arenę sportową i kulturalną. Prezydentka Agata Wojda zaznacza, że to miejsce zarówno dla fanów aktywnego wypoczynku i ekstremum, jak i dla osób szukających chwili "poleniuchowania". Bartek Świtek, współtwórca Tyrolek na Kadzielni, zapowiada szeroki wachlarz aktywności, takich jak warsztaty wspinaczkowe czy kajaki na dawnym Jeziorze Szmaragdowym.

Na śmiałków czekają loty na tyrolce, wyprawy w głąb jaskiń oraz Mistrzostwa Polski w Technikach Linowych i Jaskiniowych. Wielką atrakcją będą również Tuptozaury, czyli realistyczne i ruchome dinozaury z JuraParku w Bałtowie. Sobotni wieczór uświetni spektakularne widowisko Etnika Elektronika, które połączy etniczne brzmienia i nowoczesne wizualizacje z geologicznym charakterem skał.

TourPass czyli paszport do kieleckich zniżek

Pierwszego dnia festiwalu na Kadzielni rozdanych zostanie 555 limitowanych kart TourPass. Każdy posiadacz zyska prawo do jednorazowych benefitów u partnerów programu, w tym w lokalnych kawiarniach, restauracjach, hotelach oraz instytucjach kultury. Z wypracowanych rabatów i zniżek będzie można korzystać aż do końca maja.

Wietrznia zaprasza młodych odkrywców (30 maja)

Sobota w Centrum Geoedukacji to prawdziwy raj dla fanów nauk o Ziemi. W Strefie Geo będzie można poczuć się jak prawdziwy geolog podczas szlifowania minerałów lub poszukiwania skamieniałości w Geo-skarbnicy. Na najmłodszych czeka widowiskowy T-REX SHOW oraz seanse w mobilnym planetarium. W Strefie Rzemiosła i Tradycji pojawią się „Ludzie Ognia i Żelaza”, prezentujący tajniki starożytnego hutnictwa.

Magiczny finał w Ogrodzie Botanicznym (31 maja)

Niedzielne zakończenie festiwalu upłynie pod znakiem relaksu i magii natury. Gościem specjalnym będzie Maja Popielarska, która podzieli się swoją wiedzą o ogrodnictwie, oraz Maksymilian Przybylski, który zaserwuje dania prosto z natury. Na scenie głównej zobaczymy akrobatyczne widowisko „Legendy Słowiańskie” oraz barwną paradę Kieleckiego Teatru Tańca. Tego dnia bilet wstępu do Ogrodu Botanicznego będzie kosztował jedynie 5 zł.

Organizatorzy zadbali o to, by każdy moment spędzony na Kadzielni, Wietrzni czy w Ogrodzie Botanicznym stał się okazją do budowania wspólnych wspomnień w otoczeniu światowej klasy dziedzictwa UNESCO. To idealny czas, by przekonać się, że przygoda i relaks mogą iść w parze z edukacją geologiczną.