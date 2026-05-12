Rusza przebudowa ulicy Leszczyńskiej w Kielcach. Kierowców czekają utrudnienia

Wiktoria Kmiecik
2026-05-12 17:14

Już w najbliższą środę, 13 maja, rozpoczną się prace drogowe w rejonie ulicy Leszczyńskiej i Śląskiej w Kielcach. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz usprawnienie dojazdu do nowych budynków wielorodzinnych.

Ulica Leszczyńska w Kielcach do remontu

Autor: UM Kielce/ Materiały prasowe

Prace nie są realizowane bezpośrednio przez miasto, lecz przez inwestora nieruchomości wielorodzinnej powstającej w tej okolicy. Przebudowa odbywa się na podstawie umowy zawartej z Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach. Zgodnie z przepisami, deweloper budujący osiedle jest zobowiązany do dostosowania układu komunikacyjnego do zwiększonego ruchu.

Co się zmieni? Zakres prac

Drogowcy pojawią się w kluczowych punktach osiedla. Najważniejsze elementy inwestycji to:

  • Nowa nawierzchnia: Przebudowa ok. 70-metrowego odcinka jezdni w rejonie skrzyżowania ulic Śląskiej i Leszczyńskiej.
  • Bezpieczeństwo pieszych: Budowa nowego chodnika po północnej stronie ul. Śląskiej oraz wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Leszczyńską.
  • Modernizacja drogi wewnętrznej: Przełożenie kostki brukowej na działce nr 227/3, aż do zjazdu prowadzącego na teren nowej inwestycji.

Etapowanie robót i utrudnienia

Aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców i kierowców, realizację zadania podzielono na cztery etapy.

Uwaga: Mimo podziału prac na mniejsze odcinki, zarówno kierowcy, jak i piesi muszą przygotować się na czasowe zmiany w organizacji ruchu. Warto zdjąć "nogę z gazu" i zwracać szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie w rejonie ul. Leszczyńskiej.

Głównym celem inwestycji jest nie tylko obsługa komunikacyjna nowych bloków, ale przede wszystkim poprawa parametrów technicznych drogi, z której na co dzień korzystają kieleccy kierowcy.

