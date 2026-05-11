Jagiellońska do remontu: Od Karczówkowskiej aż do Krakowskiej

Zakres i lokalizacja prac

Modernizacja obejmie odcinek o długości blisko 700 metrów – od skrzyżowania z ulicą Karczówkowską i Kamińskiego aż do skrzyżowania z ulicą Krakowską. Prace będą prowadzone na jezdniach po obu stronach ulicy.

W ramach zadania zaplanowano kompleksowe działania:

Wymianę nawierzchni: frezowanie starego asfaltu oraz ułożenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej.

Prace brukarskie: wymianę krawężników oraz remonty chodników i przejść dla pieszych tam, gdzie jest to niezbędne.

Infrastrukturę podziemną: regulację wysokościową lub wymianę elementów urządzeń podziemnych.

Bezpieczeństwo: odtworzenie oznakowania poziomego po zakończeniu prac bitumicznych.

Terminy dla wykonawców

Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą składać oferty wyłącznie drogą elektroniczną przez platformę zakupową MZD. Czas na składanie wniosków upływa 22 maja o godzinie 9:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:00.

Wybrany wykonawca będzie miał 120 dni na zakończenie wszystkich prac od momentu podpisania umowy.