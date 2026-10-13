Sentino na jesiennych juwenaliach PŚK! Sprawdź, co będzie się działo

Jesienne Juwenalia PŚk to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń rozrywkowych tej jesieni w Kielcach. Po wakacyjnej przerwie żacy wracają na uczelnię, by wspólnie świętować początek kolejnego roku nauki. Zorganizowana z rozmachem impreza odbędzie się w Hali Politechniki Świętokrzyskiej, zlokalizowanej tuż obok Galerii Echo.

Kto wystąpi w Kielcach?

Organizatorzy przygotowali mocne muzyczne uderzenie. Przed kielecką publicznością wystąpią:

Sentino – postać kultowa polskiej sceny trapowej, której występy zawsze wzbudzają ogromne emocje,

Hellfield & Divix (CrackHouse) – duety i produkcje, które podbijają listy przebojów oraz zgromadziły milionową widownię w sieci.

– To doskonała okazja, aby wspólnie rozpocząć nowy rok akademicki i przeżyć wyjątkowe koncertowe wydarzenie. Przygotujcie się na wieczór pełen muzycznych emocji, świetnej zabawy i niezapomnianej atmosfery – zachęcają organizatorzy.

Harmonogram wydarzenia

Data: 22 października 2026 r. (czwartek)

Miejsce: Hala Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (obok Galerii Echo)

Otwarcie bram: godz. 18:10

Start imprezy: godz. 19:00

Za organizację wydarzenia odpowiadają Politechnika Świętokrzyska oraz Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego PŚk. Współorganizatorem imprezy jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, a wydarzenie objęła Patronatem Honorowym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik.

Imprezie patronuje Radio ESKA.