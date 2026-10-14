Wielka metamorfoza WDK w Kielcach wchodzi w nowy etap!

Pierwszy etap za nami: Ponad 12 mln zł na blask i bezpieczeństwo

Ostatnie dwa lata w WDK upłynęły pod znakiem intensywnych prac budowlanych i remontowych. Łączny koszt dotychczasowych inwestycji wyniósł ponad 12 milionów złotych – środki te pochodziły po połowie z programu „Polski Ład” oraz budżetu województwa świętokrzyskiego.

Co udało się zrobić do tej pory?

Odebranie blasku z zewnątrz: Odnowiono elewację budynku oraz zamontowano efektowną iluminację świetlną, którą można podziwiać po zmroku.

Nowe zaplecze i strefy dla artystów: Zmodernizowano zaplecze sceny, odnowiono klatki schodowe oraz utworzona nowoczesne garderoby z łazienkami.

Infrastruktura i otoczenie: Wyremontowano ogrodzenie, drogę dojazdową, dziedziniec wewnętrzny, a także dostosowano salę teatralną do potrzeb kinowych.

Bezpieczeństwo: Przeprowadzono szereg prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej oraz systemu przeciwpożarowego. Trwają jeszcze ostatnie prace przy izolacji podziemi.

– Dzięki tym kwotom i prowadzonym robotom nasz Wojewódzki Dom Kultury jest chętnie odwiedzany, tętni życiem, odbywają się tu interesujące wydarzenia, rozwijają się talenty, wspierane jest dziedzictwo kulturalne regionu – podkreśliła marszałek Renata Janik.

Czas na wnętrza: Projekt „Zachować Tożsamość”

Teraz inwestycja wkracza w najbardziej widowiskową fazę. W ramach projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach – Zachować Tożsamość” odnowione zostaną reprezentacyjne przestrzenie wewnątrz zabytku. Całkowity koszt tego etapu to ponad 12,6 mln zł, z czego blisko 8,2 mln zł stanowi dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027.

Prace konserwatorskie i remontowe obejmą m.in.:

Foyer na parterze i I piętrze,

Salę widowiskową,

Salę lustrzaną oraz salę kominkową,

Ciągi komunikacyjne i przestrzenie wspólne.

Głównym założeniem jest przywrócenie historycznego wyglądu wnętrz. Na ściany powrócą oryginalne kolory, a specjaliści zajmą się renowacją kamiennych i drewnianych posadzek, sufitów kasetonowych, sztukaterii oraz stolarki.

Nowoczesność, komfort i wirtualna rzeczywistość

Reinstalacja dawnego blasku to jednak nie wszystko. Budynek przejdzie gruntowną modernizację technologiczną i techniczną:

1. Komfort i klimatyzacja: Zostanie zamontowana nowoczesna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i klimatyzacją (w sali widowiskowej, lustrzanej i kominkowej).2. Dostępność dla każdego: Remont sanitariatów na parterze i I piętrze uwzględni pełne dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.3. Nowe technologie w służbie kulturze: WDK wzbogaci się o:

2 stoły multimedialne oraz sprzęt do wirtualnej rzeczywistości (VR/360),

Dwa biletomaty i dedykowaną aplikację mobilną WDK,

Nowe oświetlenie sceniczne oraz nowoczesne wyposażenie przestrzeni do spotkań autorskich.

Finał wszystkich prac zaplanowano na 31 grudnia 2027 roku. Po ich zakończeniu Kielczanie i turyści otrzymają obiekt nie tylko wyjątkowy pod względem historycznym, ale i w pełni przystosowany do wyzwań współczesnej kultury.