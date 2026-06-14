Pierwsze zbiory w regionie – gdzie szukać?

Z najnowszych doniesień wynika, że borowiki ceglastopore pojawiły się już m.in. w lasach starachowickich, gdzie na początku czerwca można było znaleźć niemal pełne kosze tych okazów. To jednak nie jedyne miejsce – tradycyjnie obfite w grzyby są również Lasy Cisowsko-Orłowińskie (okolice Cisowa i Daleszyc), rejony Suchedniowa i Bliżyna oraz otulina Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okolicach Bodzentyna. Co ciekawe, obok „ceglaków” zaczynają pojawiać się już pierwsze kurki, koźlarze oraz borowiki usiatkowane.

Zbiory Doroty i Darka z długiego weekendu czerwcowego 2026 [GALERIA]

11

Borowik ceglastopory. Jak go rozpoznać?

Ten grzyb, lokalnie nazywany często „ceglakiem”, „czerwononóżką” lub „grzybem wilczym”, potrafi osiągać imponujące rozmiary – jego kapelusz może mieć nawet 20 cm średnicy.

Kapelusz. Ma barwę od ciemnobrązowej do oliwkowej, jest matowy i zamszowy w dotyku.

Ma barwę od ciemnobrązowej do oliwkowej, jest matowy i zamszowy w dotyku. Spód kapelusza (pory) U młodych okazów żółtawe, u starszych stają się intensywnie ceglastoczerwone lub krwiste .

U młodych okazów żółtawe, u starszych stają się intensywnie . Trzon . Nie posiada siateczki (co jest kluczowe!), lecz pokryty jest gęstymi, czerwonymi kosmkami lub ziarenkami na żółtym tle.

. Nie posiada siateczki (co jest kluczowe!), lecz pokryty jest gęstymi, czerwonymi kosmkami lub ziarenkami na żółtym tle. Magiczna reakcja. Po nacięciu lub uciśnięciu, intensywnie żółty miąższ błyskawicznie zmienia barwę na ciemnoniebieską lub atramentową.

Zalety „ceglaka” – dlaczego warto go zbierać?

Wyjątkowy smak i struktura. Wielu grzybiarzy uważa go za smaczniejszego od borowika szlachetnego. Ceni się go za twardą, „chrupiącą” strukturę, która świetnie zachowuje się po obróbce. Rzadko robaczywy. W przeciwieństwie do innych borowików, ten gatunek jest znacznie rzadziej atakowany przez larwy muchówek, co pozwala cieszyć się zdrowymi okazami nawet przy dużych rozmiarach. Uniwersalność. Doskonale nadaje się do suszenia, marynowania, duszenia i smażenia

Wady i zagrożenia – na co uważać?

Mimo swoich zalet, borowik ceglastopory wymaga od grzybiarza wiedzy i ostrożności:

Trujący na surowo. To najważniejsza wada. Grzyb ten zawiera substancje drażniące przewód pokarmowy, które znikają dopiero po solidnej obróbce termicznej (gotowanie, smażenie lub duszenie przez min. 20–30 minut). Wodę z gotowania należy bezwzględnie odlać.

To najważniejsza wada. Grzyb ten zawiera substancje drażniące przewód pokarmowy, które znikają dopiero po (gotowanie, smażenie lub duszenie przez min. 20–30 minut). Wodę z gotowania należy bezwzględnie odlać. Ryzyko pomyłki. Przez swoje czerwone zabarwienie bywa mylony z bardzo rzadkim i chronionym borowikiem szatańskim (który ma jednak jasny, niemal biały kapelusz) lub gorzkim borowikiem żółtoporym (posiadającym siateczkę na trzonie).

Przez swoje czerwone zabarwienie bywa mylony z bardzo rzadkim i chronionym (który ma jednak jasny, niemal biały kapelusz) lub gorzkim (posiadającym siateczkę na trzonie). Odpychający wygląd dla nowicjuszy. Gwałtowne sinienie i jaskrawe barwy sprawiają, że niedoświadczeni grzybiarze często go niszczą, błędnie biorąc za okaz trujący.

Zanim wyruszysz do lasu

Pamiętaj, że w Świętokrzyskim Parku Narodowym obowiązuje całkowity zakaz zbierania grzybów – za jego złamanie grożą wysokie mandaty. Jeśli jednak wybierzesz się do lasów gospodarczych otaczających park i masz wątpliwości co do swoich zbiorów, możesz skorzystać z bezpłatnej porady grzyboznawcy w Sanepidzie w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej.

Wyruszając na pierwsze czerwcowe grzybobranie, warto dać szansę borowikowi ceglastoporemu. To grzyb dla świadomych pasjonatów, który po odpowiednim przygotowaniu odwdzięczy się królewskim smakiem na talerzu.