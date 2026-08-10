Wielka mobilizacja dla uratowanych psów z pseudohodowli

Wiktoria Kmiecik
2026-08-10 13:20

Urząd Miasta Kielce rusza z natychmiastową pomocą dla kieleckiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Akcja ma związek z trwającym zabezpieczaniem psów odebranych z pseudohodowli. Wśród uratowanych czworonogów jest wiele matek ze szczeniętami oraz zwierząt wymagających specjalistycznej opieki i leczenia.

Suka buldoga francuskiego ze szczeniętami w klatce schroniska. O zbiórce dla psów w Kielcach przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: UM Kielce/ Materiały prasowe

Odebranie tak dużej liczby zwierząt to dla schroniska ogromne wyzwanie organizacyjne i finansowe, dlatego liczy się każdy, nawet najmniejszy gest wsparcia.

Co jest obecnie najpilniej potrzebne?

Organizatorzy zbiórki apelują o przynoszenie konkretnych artykułów, które są kluczowe dla zdrowia i bezpieczeństwa najmłodszych i najbardziej osłabionych psów:

  • Mokra karma w puszkach: wyłącznie marek Dolina Noteci oraz Animonda,
  • Dla najmłodszych: dedykowane suplementy dla szczeniąt,
  • Środki czystości i higieny: preparat odkażający Virkon S, rękawiczki jednorazowe (rozmiary S, M, L) oraz ręczniki papierowe.

Gdzie i do kiedy można przynosić dary?

Zbiórka prowadzona jest w dniach od poniedziałku (10 sierpnia) do czwartku (13 sierpnia) do końca dnia. Specjalne pojemniki na dary zostały wystawione przy portierniach w dwóch budynkach Urzędu Miasta Kielce:

  1. Rynek 1 (wejście od strony Rynku, dostępne przez cały dzień),
  2. ul. Strycharska 6 (dostępne przez cały dzień).

Wszystkie zebrane rzeczy trafią bezpośrednio do schroniska, by zapewnić maluchom i dorosłym psom odpowiednie warunki do regeneracji i powrotu do zdrowia.

Śledź sytuację na bieżąco!

Szczegółowe informacje o aktualnych potrzebach placówki oraz ewentualnym poszukiwaniu domów tymczasowych publikowane są na oficjalnym profilu na Facebooku: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach.

Urzędnicy oraz pracownicy schroniska dziękują mieszkańcom za każdy odruch serca i okazane wsparcie!

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