Smaczny Targ w Kielcach: Wielkie święto smaków w Hali Legionów!

Kiedy i gdzie? Rozkład jazdy dla mieszkańców Kielc

Wydarzenie zostało zaplanowane tak, aby każdy znalazł czas na degustację i zakupy:

Hala Legionów, ul. Leszka Drogosza 2, Kielce. Sobota (11 kwietnia): 12:00 – 20:00.

12:00 – 20:00. Niedziela (12 kwietnia): 12:00 – 18:00.

4 powody, dla których warto odwiedzić Smaczny Targ

Organizatorzy przygotowali cztery główne strefy, które zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia:

1. Festiwal Azjatycki – kulinarna podróż bez paszportuTo prawdziwa gratka dla fanów orientu. W Hali Legionów zapachną tajskie przyprawy, świeże japońskie sushi i aromatyczne indyjskie pakory. W menu znajdą się również:

Gruzińskie chaczapuri i libański tabbouleh.

Wietnamskie kanapki bánh mì oraz rozgrzewające zupy pho.

Koreańskie specjały i domowe curry.

2. Sakura Festival – poczuj klimat Japonii w KielcachDla miłośników Kraju Kwitnącej Wiśni przygotowano dedykowaną strefę japońską. Oprócz klasycznego ramenu i chrupiącej tempury spróbujesz tu deserów z matchą oraz delikatnych ciasteczek mochi. Na stoiskach znajdziesz także japońską biżuterię i naturalne kosmetyki.

3. Festiwal Słodyczy Świata – raj dla łasuchówJeśli śledzisz trendy na TikToku czy Instagramie, tutaj znajdziesz legendarne "viralowe" słodycze. Czekają na Ciebie:

Włoskie cannoli i francuskie makaroniki.

Turecka chałwa i słodka baklava.

Puszyste serniki i aromatyczna kawa.

4. Festiwal Piwa, Wina i Trunków RzemieślniczychDopełnieniem kulinarnej uczty będzie strefa napojów. To idealna okazja, by spróbować rzemieślniczych piw, wyselekcjonowanych win i innych unikalnych trunków od lokalnych i zagranicznych manufaktur.

Nie tylko jedzenie – rękodzieło i inspiracje

Smaczny Targ to nie tylko festiwal jedzenia. To także przestrzeń dla pasjonatów rękodzieła i naturalnej pielęgnacji. Pomiędzy stoiskami z jedzeniem znajdziesz unikalne, ręcznie wykonane produkty, które idealnie sprawdzą się jako prezent lub pamiątka z tej niezwykłej podróży.