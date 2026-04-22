W środę, po godzinie szóstej rano, policja otrzymała zawiadomienie o znalezieniu ciała na osiedlu Uroczysko. 61-letnie mężczyzna był osobą bezdomną i zmarł dzisiejszej nocy. Lekarz stwierdził zgon natychmiast po dotarciu na miejsce. Policja wyklucza udział osób trzecich. Przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa.
Śmierć bezdomnego w Kielcach! Ciało mężczyzny znalezione na osiedlu Uroczysko
2026-04-22 12:27
