Śmiertelny wypadek na Centralnej Magistrali Kolejowej. Podróżni muszą przygotować się na gigantyczny paraliż

W poniedziałek wieczorem na Centralnej Magistrali Kolejowej pociąg kursujący z Zakopanego do Warszawy Wschodniej śmiertelnie potrącił mężczyznę.

Tragedia rozegrała się w bliskim sąsiedztwie wiaduktu zlokalizowanego przy ulicy Młynarskiej na terenie Włoszczowy.

Ten koszmarny incydent doprowadził do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów, a funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora intensywnie badają wszystkie okoliczności na miejscu zdarzenia.

Tragedia na torach we Włoszczowie. Zginął pod kołami pociągu

W godzinach wieczornych w poniedziałek, 18 maja, doszło do strasznego wypadku. Skład pasażerski jadący trasą Centralnej Magistrali Kolejowej uderzył w człowieka. Chociaż na miejsce błyskawicznie skierowano zespoły ratownictwa medycznego, na uratowanie życia ofiary nie było już absolutnie żadnych szans. Według informacji udostępnionych przez Polską Agencję Prasową, tragiczny skutek wypadku zrelacjonowała oficer prasowa włoszczowskiej komendy, mł. asp. Weronika Grot. Reprezentantka lokalnej policji przekazała:

„Na miejscu aktualnie pracują policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności i odtwarzają przebieg tego zdarzenia”

Najważniejszą kwestią pozostaje znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zmarły dostał się na obszar kategorycznie zabroniony dla pieszych, szczególnie przy tak intensywnie wykorzystywanym szlaku transportowym. Dla organów ścigania bezwzględnym priorytetem na obecnym etapie pozostaje także szybka identyfikacja tożsamości zmarłego mężczyzny.

Paraliż na Centralnej Magistrali Kolejowej. Pasażerowie czekają na wznowienie przejazdów

To zdarzenie bardzo mocno odbiło się na funkcjonowaniu sieci transportowej w całym regionie. Ruch na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej, będącej jednym z głównych szlaków w Polsce, został kompletnie wstrzymany. Sporą część składów pasażerskich bezzwłocznie przekierowano na trasy zastępcze, a część z nich po prostu zatrzymano na najbliższych stacjach, pozostawiając je w oczekiwaniu na zielone światło. Mł. asp. Weronika Grot z policji zaznaczyła w rozmowie cytowanej przez PAP, że nadrzędnym celem zaraz po zebraniu kluczowych dowodów przez śledczych jest ponowne uruchomienie przejazdów.

„Czekamy na zgodę, kiedy pociągi będą mogły być puszczone drugim torem”

Kolejowe ekipy techniczne wspólnie z oddziałami policji dwoją się i troją, aby w możliwie najkrótszym czasie przywrócić pełną przepustowość dla zablokowanego węzła.