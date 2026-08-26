Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych tuż przed godziną 11:30. Na miejsce skierowano policję, zespoły ratownictwa medycznego, trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jędrzejowa oraz druchów z OSP w Złotnikach. Wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wstępne ustalenia policji

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący motorowerem marki JCM wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Wjechał bezpośrednio przed nadjeżdżającą ciężarówkę marki Renault.

– Za kierownicą ciężarówki siedział 55-letni mężczyzna. Badanie wykazało, że był trzeźwy – informuje podkomisarz Beata Soboń, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Mimo długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, 66-latek poniósł śmierć na miejscu.

Autor: KPP w Jędrzejowie/ Materiały prasowe

Utrudnienia w ruchu

Trasa wojewódzka 728 łącząca Małogoszcz z Jędrzejowem została całkowicie zablokowana. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci oraz biegli, którzy ustalają szczegółowe okoliczności i dokładny przebieg tej tragedii. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze kilka godzin, a policja kieruje kierowców na objazdy.