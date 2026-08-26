Nocowanka „Stitch & Minecraft” w Happy Jumper!

Organizatorzy przygotowali bogaty program łączący tropikalną atmosferę kultowej postaci Stitcha z kreatywnym światem popularnej gry Minecraft. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższy piątek, 28 sierpnia o godzinie 20:30 i potrwa do godziny 9:00 następnego dnia.

Masa atrakcji i niezapomniane emocje

Na uczestników nocowanki czeka noc pełna gier tematycznych, wyzwań integracyjnych i atrakcji ruchowych na terenie całego parku trampolin. W programie znalazły się m.in.:

Spotkania z bohaterami: Wizyta na żywo Stitcha oraz Steve’a z Minecrafta.

Gry i zabawy terenowe: Poszukiwanie ukrytych muszelek i diamentów, wielkie podchody z zagadkami oraz nocny chowany po ciemku na terenie całego obiektu.

Kreatywne warsztaty: Wspólne budowanie ogromnej bazy Minecraft.

Strefa relaksu i pamiątek: Rozwalanie wielkiej piniaty ze słodyczami, seans filmowy na dużym ekranie, brokatowe tatuaże (z motywami Creepera, Steve'a, Stitcha czy Vaiany), a także pamiątkowa ścianka zdjęciowa.

Każdy uczestnik otrzyma również pamiątkowy dyplom oraz upominki.

Organizatorzy dbają o pełne bezpieczeństwo oraz komfort uczestników. Przez cały czas trwania nocowanki nad dziećmi czuwać będzie doświadczona kadra opiekunów.

Jak dokonać rezerwacji?

Z racji ograniczonej liczby miejsc, obowiązują wcześniejsze zapisy online. Bilety oraz szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej kielce.happyjumper.pl.