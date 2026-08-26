Nocowanka „Stitch & Minecraft” w Happy Jumper!

Wiktoria Kmiecik
2026-08-26 10:07

Zbliża się koniec letnich wakacji, a to idealny moment na stworzenie niezapomnianych wspomnień przed powrotem do szkolnych ław. Park Trampolin Happy Jumper w kieleckiej Galerii Echo organizuje wyjątkowe wydarzenie dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat – całonocną imprezę pod hasłem Nocowanka „Stitch & Minecraft”.

Dzieci i młodzież w parku trampolin Happy Jumper. O nocowance Stitch & Minecraft przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Happy Jumper Kielce/ Facebook

Organizatorzy przygotowali bogaty program łączący tropikalną atmosferę kultowej postaci Stitcha z kreatywnym światem popularnej gry Minecraft. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższy piątek, 28 sierpnia o godzinie 20:30 i potrwa do godziny 9:00 następnego dnia.

Masa atrakcji i niezapomniane emocje

Na uczestników nocowanki czeka noc pełna gier tematycznych, wyzwań integracyjnych i atrakcji ruchowych na terenie całego parku trampolin. W programie znalazły się m.in.:

  • Spotkania z bohaterami: Wizyta na żywo Stitcha oraz Steve’a z Minecrafta.
  • Gry i zabawy terenowe: Poszukiwanie ukrytych muszelek i diamentów, wielkie podchody z zagadkami oraz nocny chowany po ciemku na terenie całego obiektu.
  • Kreatywne warsztaty: Wspólne budowanie ogromnej bazy Minecraft.
  • Strefa relaksu i pamiątek: Rozwalanie wielkiej piniaty ze słodyczami, seans filmowy na dużym ekranie, brokatowe tatuaże (z motywami Creepera, Steve'a, Stitcha czy Vaiany), a także pamiątkowa ścianka zdjęciowa.

Każdy uczestnik otrzyma również pamiątkowy dyplom oraz upominki.

Organizatorzy dbają o pełne bezpieczeństwo oraz komfort uczestników. Przez cały czas trwania nocowanki nad dziećmi czuwać będzie doświadczona kadra opiekunów.

Jak dokonać rezerwacji?

Z racji ograniczonej liczby miejsc, obowiązują wcześniejsze zapisy online. Bilety oraz szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej kielce.happyjumper.pl.

Nocowanka w Happy Jumper
Autor: Happy Jumper Kielce/ Materiały prasowe

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