Smutne obchody niepodległości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Miasto uczciło ofiary zamachu w Krakowie

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Obchody Święta Niepodległości w Ostrowcu Świętokrzyskim zmienione po zamachu
W Ostrowcu Świętokrzyskim 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowano w pełnym skupieniu i zadumie. Modyfikacja pierwotnego planu uroczystości wynikała bezpośrednio z dramatycznych zdarzeń z 7 listopada, które miały swój początek właśnie w tym mieście, a swój tragiczny finał znalazły w Krakowie.
Władze podjęły decyzję o odwołaniu koncertu orkiestry dętej, a także występów zwycięzców konkursu piosenki legionowej. Zredukowano również liczbę oficjalnych wystąpień, przez co do zgromadzonych przemówił wyłącznie prezydent Ostrowca Artur Łakomiec.
„Tegoroczne święto obchodzimy w niezwykle trudnych okolicznościach” – mówił samorządowiec.
Włodarz miasta zaznaczył, że niedawna tragedia wywołała u lokalnej społeczności głęboki smutek oraz postawiła przed mieszkańcami wiele trudnych pytań. Zaapelował również o zachowanie jedności, okazywanie solidarności i niesienie sobie wzajemnego wsparcia.
Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego o tragedii i strzelaninie w Krakowie
Oficjalna część obchodów wystartowała w Parku Miejskim przy Maszcie Niepodległości. Następnie zgromadzeni przemaszerowali do kolegiaty św. Michała Archanioła, w której mszę świętą celebrował biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.
„Bez ducha wspólnoty, ale prawdziwej wspólnoty, zło będzie dalej zapuszczało swoje korzenie. Zło będzie dalej wzrastało” – mówił duchowny podczas homilii.
Po zakończeniu liturgii uczestnicy udali się przed pomnik Józefa Piłsudskiego. W tym miejscu złożono wieńce, a pamięć ofiar krwawego zamachu uczczono minutą ciszy.
Rozmawiający z Polską Agencją Prasową ostrowczanie nie kryli, że ostatnie wydarzenia poważnie nadszarpnęły ich dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa.
„Rana po tym, co się stało, zostanie tu na długo” – powiedział pan Stanisław, jeden z uczestników uroczystości.
Kolejny z pytanych mieszkańców zauważył, że do tak dramatycznych scen mogło dojść w każdym innym miejscu. „Trzeba się pozbierać i żyć dalej, ale ciężko będzie zapomnieć” – przyznał.
Donald Tusk wspiera Ostrowiec Świętokrzyski po ataku 24-latka w Krakowie
O dramatycznych doświadczeniach mieszkańców miasta wspomniał również premier Donald Tusk, który brał udział w obchodach w Szczecinie. Szef rządu skierował do ostrowczan słowa wsparcia i pozdrowienia, zaznaczając, że mierzą się oni obecnie z bardzo trudnym czasem.
„Cała nasza historia składa się z dni radosnych i dni trudnych, ale 11 listopada wszystkie serca są biało-czerwone” – powiedział szef rządu.
Dramat rozegrał się 7 listopada, kiedy to 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego udał się do Krakowa i zaczął strzelać do przechodniów na Rynku Głównym, zabijając sześć osób i raniąc 15 kolejnych. Jeszcze tej samej nocy funkcjonariusze policji odkryli w lokalu zajmowanym przez sprawcę zwłoki jego siostry oraz rodziców, którzy również zginęli od ran postrzałowych.
Postrzelony podczas policyjnej interwencji napastnik zmarł w poniedziałek w placówce medycznej. Według danych ze środy, w pięciu krakowskich szpitalach wciąż leczono 11 poszkodowanych osób, natomiast jedną ranną kobietę przetransportowano do Warszawy. Nadzór nad postępowaniem w sprawie tej tragedii sprawuje małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.