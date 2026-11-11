Smutne obchody niepodległości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Miasto uczciło ofiary zamachu w Krakowie

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Obchody Święta Niepodległości w Ostrowcu Świętokrzyskim zmienione po zamachu

W Ostrowcu Świętokrzyskim 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowano w pełnym skupieniu i zadumie. Modyfikacja pierwotnego planu uroczystości wynikała bezpośrednio z dramatycznych zdarzeń z 7 listopada, które miały swój początek właśnie w tym mieście, a swój tragiczny finał znalazły w Krakowie.

Władze podjęły decyzję o odwołaniu koncertu orkiestry dętej, a także występów zwycięzców konkursu piosenki legionowej. Zredukowano również liczbę oficjalnych wystąpień, przez co do zgromadzonych przemówił wyłącznie prezydent Ostrowca Artur Łakomiec.

„Tegoroczne święto obchodzimy w niezwykle trudnych okolicznościach” – mówił samorządowiec.

Włodarz miasta zaznaczył, że niedawna tragedia wywołała u lokalnej społeczności głęboki smutek oraz postawiła przed mieszkańcami wiele trudnych pytań. Zaapelował również o zachowanie jedności, okazywanie solidarności i niesienie sobie wzajemnego wsparcia.

Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego o tragedii i strzelaninie w Krakowie

Oficjalna część obchodów wystartowała w Parku Miejskim przy Maszcie Niepodległości. Następnie zgromadzeni przemaszerowali do kolegiaty św. Michała Archanioła, w której mszę świętą celebrował biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

„Bez ducha wspólnoty, ale prawdziwej wspólnoty, zło będzie dalej zapuszczało swoje korzenie. Zło będzie dalej wzrastało” – mówił duchowny podczas homilii.

Po zakończeniu liturgii uczestnicy udali się przed pomnik Józefa Piłsudskiego. W tym miejscu złożono wieńce, a pamięć ofiar krwawego zamachu uczczono minutą ciszy.

Rozmawiający z Polską Agencją Prasową ostrowczanie nie kryli, że ostatnie wydarzenia poważnie nadszarpnęły ich dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa.

„Rana po tym, co się stało, zostanie tu na długo” – powiedział pan Stanisław, jeden z uczestników uroczystości.

Kolejny z pytanych mieszkańców zauważył, że do tak dramatycznych scen mogło dojść w każdym innym miejscu. „Trzeba się pozbierać i żyć dalej, ale ciężko będzie zapomnieć” – przyznał.

Donald Tusk wspiera Ostrowiec Świętokrzyski po ataku 24-latka w Krakowie

O dramatycznych doświadczeniach mieszkańców miasta wspomniał również premier Donald Tusk, który brał udział w obchodach w Szczecinie. Szef rządu skierował do ostrowczan słowa wsparcia i pozdrowienia, zaznaczając, że mierzą się oni obecnie z bardzo trudnym czasem.

„Cała nasza historia składa się z dni radosnych i dni trudnych, ale 11 listopada wszystkie serca są biało-czerwone” – powiedział szef rządu.

Dramat rozegrał się 7 listopada, kiedy to 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego udał się do Krakowa i zaczął strzelać do przechodniów na Rynku Głównym, zabijając sześć osób i raniąc 15 kolejnych. Jeszcze tej samej nocy funkcjonariusze policji odkryli w lokalu zajmowanym przez sprawcę zwłoki jego siostry oraz rodziców, którzy również zginęli od ran postrzałowych.

Postrzelony podczas policyjnej interwencji napastnik zmarł w poniedziałek w placówce medycznej. Według danych ze środy, w pięciu krakowskich szpitalach wciąż leczono 11 poszkodowanych osób, natomiast jedną ranną kobietę przetransportowano do Warszawy. Nadzór nad postępowaniem w sprawie tej tragedii sprawuje małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.