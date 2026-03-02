SPEKTAKULARNE 5. URODZINY BASENÓW TROPIKALNYCH ZA NAMI !!

Tropikalny festiwal pod palmami

Przez cztery godziny przestrzeń Aquparku wypełniała energia, jakiej próżno szukać gdziekolwiek indziej.

Pod palmami, w otoczeniu egzotycznej roślinności, całe rodziny bawiły się w rytm porywającej muzyki. Serce imprezy stanowiła scena ustawiona bezpośrednio na wodzie, która dzięki starannie dobranej oprawie świetlnej i tropikalnym dekoracjom, przenosiła gości w zupełnie inny wymiar zabawy.

K-pop, Mini Mike i cytrynowa uczta

Program wydarzenia pękał w szwach od atrakcji.

Na scenie królowały tancerki k-popowe z grupy Huntrix, które swoimi występami elektryzowały publiczność.

Z kolei w barze wodnym stanął znany influencer Mini Mike, serwując gościom orzeźwiające, egzotyczne koktajle.

Nie zabrakło również tradycyjnego elementu urodzinowego w nowoczesnym wydaniu. Zamiast klasycznego tortu, goście mogli skosztować gigantycznego tortu z cytrynowych muffinek. Ten orzeźwiający, słodki poczęstunek stał się hitem wieczoru, pozwalając każdemu poczuć smak świętowania.

Atrakcje, które nie brały jeńców

Emocje sięgnęły zenitu podczas widowiskowego, festiwalowego wyrzutu piłek do wody oraz Piana Party, które wypełniło baseny dla dzieci białą chmurą radości. Dla tych, którzy chcieli uwiecznić te chwile, przygotowano:

Multimedialne fotobudki, generujące pamiątkowe zdjęcia w kilka sekund.

Specjalną wideobudkę, w której goście mogli nagrywać życzenia dla Basenów Tropikalnych, tworząc żywą kronikę tego wydarzenia.

Podziękowania dla gości

Sukces tego wydarzenia to efekt współpracy wielu osób. Zarząd Binkowski Resort składa serdeczne podziękowania wszystkim Partnerom, których wsparcie pozwoliło zrealizować tę wizję z takim rozmachem.

„Dziękujemy przede wszystkim Wam – naszym Gościom. To Wasza energia, uśmiechy i wspólna zabawa sprawiły, że 5. urodziny Basenów Tropikalnych były tak wyjątkowe. Zakończenie ferii w takim stylu to najlepszy prezent, jaki mogliśmy sobie wymarzyć” – podsumowuje Mateusz Pawlik menadżer d.s Marketingu i eventów Binkowski Resort.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, która choć w części oddaje te piękne kolory, cudowną muzykę i niesamowitą atmosferę minionego piątku.