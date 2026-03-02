Kielce dofinansują kastrację i czipowanie zwierząt. Nabór ruszył

Wnioski o udzielenie promesy na zwrot części kosztów będą przyjmowane do 29 maja 2026 roku lub do momentu wyczerpania zaplanowanej puli środków. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać na dwa sposoby:

Osobiście: w sekretariacie Wydziału Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej (ul. Strycharska 6, pokój 306) w godzinach 7:30–15:30.

Elektronicznie: za pośrednictwem skrzynki e-doręczeń lub platformy ePUAP.

Wymagane dokumenty

Aby skorzystać z programu, właściciel zwierzęcia musi okazać do wglądu dokument potwierdzający płacenie podatków w Kielcach. Może to być:

Pierwsza strona zeznania PIT za rok poprzedzający ubiegły (przy wnioskach składanych do 30 kwietnia) lub za rok ubiegły (po 30 kwietnia).

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o złożeniu zeznania lub o braku dochodu, ze wskazaniem Kielc jako miejsca zamieszkania.

W przypadku składania wniosku przez internet, na pierwszej stronie PIT-u należy anonimizować dane innych osób (np. małżonka). Przesłanie dokumentu z nadmiarowymi danymi może skutkować odmową przyznania środków.

Budżet Obywatelski dla zwierząt

To nie jedyne wsparcie dla czworonogów w tym roku. W 2026 roku zrealizowane zostaną także dwa duże projekty z Budżetu Obywatelskiego o łącznej wartości niemal 600 tys. zł. Obejmą one kastrację oraz badania zwierząt właścicielskich, a także bezdomnych i wolnożyjących w Rejonach 2 i 3.