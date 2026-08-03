Straż Graniczna wybuduje nowoczesną siedzibę za miliony. Samorząd daje zielone światło!

To historyczna chwila dla świętokrzyskich funkcjonariuszy. Strategiczna inwestycja, o której w regionalnych kuluarach mówiono od dawna, wreszcie wkracza w fazę realizacji. Dzięki umowie podpisanej przez marszałek Renatę Janik, wicemarszałka Marka Bogusławskiego oraz komendanta Karpackiego Oddziału SG gen. bryg. SG Adama Jopka, nowa placówka Straży Granicznej w stolicy województwa zyskuje realne kształty.

Inwestycja w liczbach:

200 000 zł – dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na projekt;290 000 zł – całkowity koszt opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej;2,9 ha – powierzchnia działki przy ul. Kusocińskiego 51 przeznaczonej pod kompleks;około 150 – tylu funkcjonariuszy i pracowników zyska nowoczesne miejsce służby.

Koniec trudnych warunków

Obecna siedziba kieleckiej Straży Granicznej mieści się w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji. Z powodu dynamicznie rosnącej liczby zadań i zdarzeń w regionie, warunki te stały się wysoce niewystarczające. Brak własnego zaplecza garażowo-warsztatowego oraz niedostateczna przestrzeń biurowa utrudniały codzienną służbę.

Nowy kompleks przy ul. Kusocińskiego zmieni wszystko. Karpacki Oddział SG dysponuje już działką o powierzchni niemal 3 hektarów. Budowa własnej, autonomicznej placówki pozwoli formacji rozwinąć skrzydła.

Straż Graniczna zwróciła się do nas z bardzo konkretną prośbą i cieszę się, że jako Samorząd Województwa Świętokrzyskiego mogliśmy natychmiast zareagować. Przekazujemy 200 tys. zł z budżetu województwa na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej. Bezpieczeństwo i sprawna obsługa mieszkańców oraz cudzoziemców w naszym regionie to priorytet. Wspieramy służby i robimy pierwszy, tak ważny krok w stronę tej inwestycji - podkreśla marszałek Renata Janik.

Co dokładnie powstanie przy ul. Kusocińskiego?

Plakaty informacyjne i koncepcje szybko zamienią się w plac budowy. Formacja zyska kompleksowe zaplecze logistyczne:

Nowoczesny budynek główny – ergonomiczna przestrzeń biurowa dostosowana do pracy ~150 osób,

Strefa obsługi cudzoziemców – profesjonalne zaplecze do sprawnej i bezpiecznej obsługi obcokrajowców,

Pomieszczenia dla osób zatrzymanych – spełniające najwyższe wymogi bezpieczeństwa,

Zaplecze garażowo-techniczne i warsztaty – własna baza serwisowa dla pojazdów służbowych.

Od Sandomierza po Końskie – zasięg na całe województwo

Choć Kielce leżą z dala od granicy państwowej, tutejsza placówka SG pełni kluczową rolę operacyjną. Odpowiada za kontrolę graniczną na lotniskach w regionie oraz dba o ład i bezpieczeństwo w stolicy województwa oraz 10 powiatach: kieleckim, jędrzejowskim, koneckim, opatowskim, ostrowieckim, pińczowskim, sandomierskim, skarżyskim, starachowickim i włoszczowskim.

Nowa siedziba to nie tylko wygoda dla mundurowych, ale przede wszystkim sprawniejsze procedury, szybsza reakcja na zagrożenia i wyższy poziom bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Świętokrzyskiego!