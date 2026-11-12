Strażacy wydobyli mężczyznę spod zawalonej ściany

Wiktoria Kmiecik
2026-11-12 11:07

Groźne zdarzenie w miejscowości Ćmińsk w powiecie kieleckim. W jednym z budynków gospodarczych doszło do wybuchu gazu z butli. Siła eksplozji była na tyle duża, że zawaliły się dwie ściany obiektu, przygniatając właściciela posesji.

Dwaj strażacy w hełmach obok wozu gaśniczego. O akcji ratunkowej w Ćmińsku przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Pixabay.com

Po eksplozji gazu z butli zawaliły się dwie ściany konstrukcyjne obiektu. Pod gruzami jednej z nich został uwięziony właściciel nieruchomości.

Na miejsce natychmiast skierowano siedem zastępów straży pożarnej. Ratownicy przez cały czas utrzymywali kontakt słowny z poszkodowanym mężczyzną, prowadząc jednocześnie akcję polegającą na wykonaniu do niego bezpiecznego dostępu i usunięciu elementów zawalonej konstrukcji.

Działania strażaków zakończyły się sukcesem

Uwięzionego mężczyznę udało się wydobyć spod gruzów. Poszkodowany jest przytomny i został przekazany pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Okoliczności i dokładne przyczyny wybuchu będą teraz wyjaśniane przez odpowiednie służby.

 

ROLKI