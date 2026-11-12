Akcja służb po zamachu w Krakowie. Wśród zatrzymanych jest mieszkaniec świętokrzyskiego Masłowa

Odgłosy tragedii w regionie. Służby wchodzą do akcji

Wątek świętokrzyski od początku przyciąga dużą uwagę – to właśnie z Ostrowca Świętokrzyskiego pochodził sprawca krakowskiego ataku, 24-letni Michał Oksiński. Z najnowszych informacji przekazanych przez rzeczniczkę MSWiA Karolinę Gałecką wynika, że region stał się także miejscem działań wymierzonych w osoby grożące powtórzeniem zamachu i pochwalających działania zamachowca.

Policjanci wytypowali i zatrzymali na terenie województwa świętokrzyskiego osobę, która publikowała w sieci niebezpieczne wpisy. 8 listopada 2026 r., w jednej z miejscowości w gminie Masłów 34-latek za pośrednictwem sieci publicznie pochwalał popełnienie przestępstwa – zbrodni zabójstwa wielu osób o charakterze terrorystycznym dokonanej w Krakowie i zabójstwa trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim, które miały miejsce w dniu 7 listopada 2026 r. – poprzez umieszczenie na portalu społecznościowym, na stronie lokalnego medium, komentarzy wyrażających aprobatę dla sprawcy zbrodni.

10 listopada prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut popełnienia przestępstwa pochwalania opisanych wyżej zbrodni. Podejrzany przyznał się do popełnienia tego czynu i złożył wyjaśnienia, w których m.in. potwierdził, że jest autorem wpisów. Prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwocie 5.000 zł i zakazu opuszczania kraju. Zarzucone podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku - informuje Daniel Prokopowicz rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach

Co pojawiało się w wpisach? Od Andersa Breivika po "żarty" pod wpływem alkoholu

Profil zatrzymanych w całej Polsce pokazuje powagę sytuacji:

Kim są zatrzymani? To wyłącznie mężczyźni w wieku od 15 do 38 lat (wśród nich ośmiu Polaków oraz jeden obywatel Ukrainy, wobec którego ruszyła procedura deportacyjna).

To wyłącznie mężczyźni w wieku od 15 do 38 lat (wśród nich ośmiu Polaków oraz jeden obywatel Ukrainy, wobec którego ruszyła procedura deportacyjna). Treść wpisów. Internauci gloryfikowali sprawcę sobotniego ataku, wypisywali groźby powtórzenia zamachu, a w niektórych komentarzach odwoływali się bezpośrednio do postaci Andersa Breivika i innych terrorystów.

Internauci gloryfikowali sprawcę sobotniego ataku, wypisywali groźby powtórzenia zamachu, a w niektórych komentarzach odwoływali się bezpośrednio do postaci Andersa Breivika i innych terrorystów. Tłumaczenia. Osoby przesłuchane przez policję przyznają się do winy. Część z nich próbuje tłumaczyć swoje zachowanie głupim żartem, chęcią zdobycia rozgłosu lub działaniem pod wpływem alkoholu.

CBZC ostrzega: Anonimowość w sieci to iluzja

Służby podkreślają, że nie ma znaczenia, czy ktoś pisał groźby "dla żartu", czy naprawę planował atak. Cyberpolicjanci pracują całą dobę i po namierzeniu niebezpiecznego posta od razu ustalają adres IP, wysyłają patrol na miejsce, zabezpieczają telefony oraz komputery i doprowadzają autorów przed oblicze prokuratora.

Zatrzymani usłyszą zarzuty m.in. pochwalania przestępstwa oraz nawoływania do nienawiści i zabójstwa. Grożą za to surowe kary pozbawienia wolności, a policja przypomina, że bezmyślne udostępnianie niesprawdzonych informacji tylko napędza niepotrzebną panikę.

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W jakich województwach doszło do zatrzymań?

Z komunikatów MSWiA oraz CBZC wynika, że akcje i zatrzymania miały miejsce w 6 województwach:

Województwo świętokrzyskie (m.in. powiązane z wzmożonym nadzorem w powiecie ostrowieckim i kieleckim)

(m.in. powiązane z wzmożonym nadzorem w powiecie ostrowieckim i kieleckim) Województwo małopolskie

Województwo śląskie

Województwo lubelskie

Województwo podlaskie

Województwo zachodniopomorskie

Jakie zarzuty grożą autorom wpisów? (Dokładne paragrafy)

W zależności od treści wpisów (gloryfikacja zamachu, zapowiedzi ataku lub odwoływanie się do terrorystów), prokuratura stawia zarzuty na podstawie następujących przepisów Kodeksu karnego:

Art. 255 § 3 K.k. – Publiczne pochwalanie przestępstwa

Za co? Wpisy aprobujące działanie zamachowca, chwalące jego atak lub pisanie o nim w pozytywnym świetle.

Grożąca kara: Grzywna (do 180 stawek dziennych), kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 255 § 2 K.k. – Publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni

Za co? Posty zachęcające innych do ataków lub pisanie, że "warto dokończyć to, co zaczął sprawca".

Grożąca kara: Pozbawienie wolności do lat 3.

Art. 190 § 1 K.k. – Groźba karalna

Za co? Wpisy, w których autorzy deklarowali, że sami planują przeprowadzić zamach lub skrzywdzić konkretne osoby (wywołujące uzasadnioną obawę, że groźba zostanie spełniona).

Grożąca kara: Pozbawienie wolności do lat 3.

Art. 256 § 1a K.k. – Propagowanie ideologii nawołującej do użycia przemocy

Za co? Powoływanie się na postacie zamachowców (np. Andersa Breivika) i propagowanie skrajnych ideologii nawołujących do przemocy w życiu społecznym lub politycznym.

Grożąca kara: Pozbawienie wolności do lat 3.