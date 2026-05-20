Studenci Politechniki Świętokrzyskiej podbiją pustynię Utah! Zawody łazików marsjańskich w USA już niebawem

Zawody University Rover Challenge to coś znacznie więcej niż studencki konkurs – to zaawansowana symulacja prawdziwych misji kosmicznych. Areną zmagań będzie pustynia w stanie Utah, której surowy, kamienisty krajobraz i wszechobecny pył oddają specyfikę marsjańskiego gruntu. Na miejscu kielecka konstrukcja zmierzy się z 31 wymagającymi rywalami z całego globu, w tym z ekipami z USA, Indii, Bangladeszu czy Włoch. Pojazd będzie musiał sprostać zadaniom, które na co dzień stoją przed pełnowymiarowymi robotami agencji kosmicznych.

Choć kielecki zespół Impuls ma już na swoim koncie udział w zawodach, w tym zwycięstwo zdobyte w 2019 roku, obecny skład drużyny to zupełnie nowa generacja młodych naukowców. Dla większości z nich będzie to absolutny debiut na tak ogromną skalę. Reprezentanci Politechniki Świętokrzyskiej nie zaczynali jednak od zera – za punkt wyjścia posłużyła im sprawdzona baza od ich poprzedników, którą poddali radykalnej modernizacji.

Prace nad udoskonaleniem robota trwały nieprzerwanie od kwietnia ubiegłego roku. Choć ogólna koncepcja zawieszenia pozostała zbliżona, serce maszyny zostało stworzone praktycznie na nowo. Projektanci wdrożyli znacznie mocniejszy silnik, który wyraźnie zwiększył prędkość pojazdu, a także całkowicie przebudowali układ elektroniczny, systemy łączności radiowej oraz kamery.

Doświadczenie zebrane podczas tegorocznej edycji ma stać się fundamentem pod kolejne innowacyjne projekty i starty w nadchodzących latach. Zawody w Utah startują już 27 maja.