Nadchodzi Święta Wojna! Kolejne kielecko-radomskie starcie w Ekstraklasie! Historia meczów Korony z Radomiakiem

Geneza konfliktu

Choć na boisku piłkarze walczą o ligowe punkty, niechęć między Kielcami a Radomiem ma podłoże historyczne i administracyjne. Wszystko zaczęło się jeszcze w XIX wieku, gdy oba miasta rywalizowały o status stolicy regionu pod carskim panowaniem. Prawdziwy ogień podsyciły jednak wydarzenia z 1975 roku, kiedy to po reformie administracyjnej Kielce utrzymały status wojewódzki kosztem Radomia.

Gwoździem do trumny wzajemnych relacji stał się rok 1976 i robotnicze protesty. Radomianie do dziś pamiętają, że to ich miasto stało się symbolem oporu przeciwko komunie, podczas gdy sąsiednie Kielce (w oczach radomian) cieszyły się przywilejami władzy. Te animozje niemal natychmiast przeniosły się na trybuny.

Historia meczów: Od niższych lig do elity

Przez dekady „Święta Wojna” toczyła się głównie na zapleczu Ekstraklasy oraz w III lidze. Kibice z obu miast wspominają legendarne starcia z lat 80. i 90., kiedy to wyjazdy pociągami rejsowymi przypominały wyprawy wojenne, a na stadionach pojawiało się więcej milicji niż fanów.

Lata 80.: Dominacja Radomiaka, który w 1984 roku wywalczył historyczny awans do Ekstraklasy, zostawiając Koronę w tyle.

Sezon 1989/90: Pamiętna walka o awans, którą wygrała Korona, wyprzedzając Radomiaka o zaledwie dwa punkty.

Era nowoczesna: Rywalizacja odżyła w 2020 roku na poziomie I ligi, by wreszcie w 2022 roku doczekać się swojej premiery w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Bilans w Ekstraklasie: Cios za cios

Pierwszy raz w historii obie drużyny spotkały się w elicie 27 sierpnia 2022 roku. Od tego czasu bilans jest niezwykle wyrównany, choć ostatnie sezony to prawdziwy festiwal wysokich wyników i emocjonalnych zwrotów akcji.

Bilans meczów Korony Kielce z Radomiakiem Radom w PKO BP Ekstraklasie:

27.08.2022: Radomiak Radom – Korona Kielce 0:2 (Bartosz Śpiączka, Dawid Błanik)

11.03.2023: Korona Kielce – Radomiak Radom 2:1 (Jewgienij Szykawka, Kacper Kostorz – Leonardo Rocha)

22.10.2023: Radomiak Radom – Korona Kielce 1:1 (Edi Semedo – Ronaldo Deaconu)

19.04.2024: Korona Kielce – Radomiak Radom 4:0 (Luka Vušković-samobójcza, Danny Trejo, Jewgienij Szykawka x2)

20.09.2024: Radomiak Radom – Korona Kielce 4:0 (Leonardo Rocha x3, João Peglow)

08.08.2025: Korona Kielce – Radomiak Radom 3:0 (Dawid Błanik x2, Konstantinos Sotiriou)

Już w piątek, 13 lutego, o godzinie 18:00, Korona Kielce zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom.