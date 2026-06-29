Świętokrzyscy policjanci udaremnili ustawkę pseudokibiców

W dziesięciu samochodach wylegitymowano 61 osób. Podczas kontroli okazało się, że większość z uczestników posiadała barwy klubowe, kominiarki, a także ochraniacze na szczęki, rękawice i inny sprzęt wykorzystywany zazwyczaj na ringu. Policjanci odpowiednio koordynowali swoje działania, akcja rozgrywała się na terenie powiatu ostrowieckiego, opatowskiego oraz kieleckiego. Kolejny raz świętokrzyscy stróże prawa zapobiegli tak zwanej ustawce, zawsze niosącej duże niebezpieczeństwo dla jej uczestników - relacjonuje podkom. Maciej Ślusarczyk z KWP w Kielcach.