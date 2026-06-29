Świętokrzyscy policjanci udaremnili ustawkę pseudokibiców

Dawid Bąk
2026-06-29 11:03

Świętokrzyscy policjanci w ostatniej chwili udaremnili masową ustawkę pseudokibiców, do której miało dojść w miejscowości Garbacz (powiat ostrowiecki). W skoordynowanej akcji na trasach dojazdowych funkcjonariusze zablokowali 10 samochodów i wylegitymowali 61 mężczyzn. Zamiast na kibicowskie święto, fani kilku lokalnych klubów jechali na brutalną konfrontację – w ich autach znaleziono m.in. kominiarki, ochraniacze na szczęki oraz rękawice bokserskie. Dzięki błyskawicznej reakcji mundurowych nie dopuszczono do ustawki.

Policja pokrzyżowała plany pseudokibicom

Z ustaleń policji wynikało, że grupa pseudokibiców – byli to sympatycy kilku piłkarskich klubów – ma spotkać się w Garbaczu położonym w powiecie ostrowieckim. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, a także komend powiatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie, wspierani przez Oddział Prewencji Policji w Kielcach, na trasach dojazdowych zatrzymywali pojazdy z przygotowanymi do konfrontacji mężczyznami.

W dziesięciu samochodach wylegitymowano 61 osób. Podczas kontroli okazało się, że większość z uczestników posiadała barwy klubowe, kominiarki, a także ochraniacze na szczęki, rękawice i inny sprzęt wykorzystywany zazwyczaj na ringu. Policjanci odpowiednio koordynowali swoje działania, akcja rozgrywała się na terenie powiatu ostrowieckiego, opatowskiego oraz kieleckiego. Kolejny raz świętokrzyscy stróże prawa zapobiegli tak zwanej ustawce, zawsze niosącej duże niebezpieczeństwo dla jej uczestników - relacjonuje podkom. Maciej Ślusarczyk z KWP w Kielcach.

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Policjanci ze Świętokrzyskiego kontrolują pseudokibiców przy samochodzie typu bus w nocy, udaremniając ustawkę. Funkcjonariusz w kamizelce z napisem POLICJA przeszukuje mężczyznę, podczas gdy inny oświetla teren latarką. Więcej o akcji policji przeczytasz na naszym portalu.
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