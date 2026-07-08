Ta droga połączy woj. świętokrzyskie z Podkarpaciem. Nowa trasa ma wyprowadzić ruch tranzytowy z DK9 i DK77

Ważny krok do budowy S74 Opatów - Nisko

Aby usprawnić proces projektowania, a w dalszej kolejności realizację inwestycji, odcinek S74 od Opatowa do połączenia z drogą ekspresową S19 w rejonie Niska podzielony został na pięć części:

Opatów (Okalina Kolonia) – Lipnik (9,8 km),

Lipnik – Samborzec (14,4 km),

Samborzec – Gorzyce (13,9 km),

Gorzyce – Radomyśl (18,3 km),

Radomyśl – Nisko (węzeł Zapacz na S19, 16,5 km).

W przetargu, na opracowanie dokumentacji dla pierwszego odcinka (Opatów – Lipnik) wpłynęło dziewięć ofert. Za najkorzystniejszą uznano propozycję spółki Sweco Polska o wartości 8 729 679 zł.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana, biorąc pod uwagę cenę (60 proc.) i kryteria pozacenowe, w tym doświadczenie głównego projektanta drogowego (20 proc.), doświadczenie projektanta mostowego (10 proc.) i doświadczenie geologa (10 proc.).

Na pozostałych częściach postępowania przetargowego trwa badanie i ocena złożonych ofert.

Trasa S74 Opatów - Nisko. Zakres prac

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy lub wykonawców będzie opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym, w tym wykonanie wierceń rdzeniowanych, sondowania, badań geofizycznych, wykonanie map do celów projektowych oraz analizy i prognozy ruchu. Koncepcja programowa w sposób uproszczony przedstawi możliwości rozwiązań projektowych, co zostanie wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących m.in. zastosowanych technologii. Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy, a także określi wytyczne dla projektu budowlanego.

Termin wykonania dokumentacji przedstawia się następująco:

część 1 i 2: 15 miesięcy,

część 3 i 5: 18 miesięcy,

część 4: 20 miesięcy.

Przygotowywanie tej dokumentacji projektowej na etapie przygotowawczym jest niezbędnym warunkiem do kolejnego etapu, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Trasa S74 będzie zgodna z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 3 października 2025 r. wydał decyzję środowiskową.

Odcinek pomiędzy Opatowem a połączeniem z drogą ekspresową S19 w okolicy Niska będzie miał 73 km długości i przebiegać będzie:

na niemal 29 km przez województwo świętokrzyskie (cztery gminy) - miasto i gmina Opatów, gmina Lipnik, gmina Obrazów i gmina Samborzec,

na ponad 44 km przez województwo podkarpackie (siedem gmin): miasto Tarnobrzeg, gmina Gorzyce, miasto Stalowa Wola, gmina Zaleszany, gmina Radomyśl nad Sanem, gmina Pysznica, gmina i miasto Nisko.

Przyszła droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez węzły. Trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z miast, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 9 i 77. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego. Ponadto projektowana droga zapewni komfortowy i szybki przejazd wszystkim jej użytkownikom.

Trasa S74. Najkrótsze połączenie z centrum Polski

Planowana droga ekspresowa S74 odegra ważną rolę w ułatwieniu komunikacji między centrum Polski a południowo-wschodnią częścią kraju. Jej bieg rozpocznie się w Kozeninie (pomiędzy Sulejowem i Opocznem), gdzie przetnie się z drogą ekspresową S12, otwierając kierowcom sprawny zjazd w stronę autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S8. Nowa trasa stanie się strategicznym łącznikiem, który zdecydowanie uprości i skróci czas dojazdu z centralnych województw do drogi S19 w okolicach Niska na Podkarpaciu, a także otworzy lepszy dostęp do południowych rejonów województwa lubelskiego. Prace nad tą inwestycją są obecnie na różnym etapie zaawansowania – podczas gdy odcinek przebiegający przez województwo łódzkie znajduje się w fazie intensywnego przygotowania dokumentacji, dalszy fragment trasy, wiodący przez województwo świętokrzyskie aż do Opatowa, wkroczył już w fazę realizacji.

Obwodnica Opatowa. Zdjęcia