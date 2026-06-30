Taksówkarz znalazł nieprzytomną nastolatkę. Leżała na zieleńcu w centrum miasta

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-30 8:56

Na zieleńcu w centrum Kielc została znaleziona nieprzytomna nastoletnia dziewczyna. Zauważył ją taksówkarz, który o tym fakcie poinformował straż miejską. Nastolatka trafiła do szpitala dziecięcego. - Do czasu przyjazdu karetki strażnicy monitorowali stan dziewczyny i sprawowali nad nią opiekę - informują mundurowi.

Ratownicy Straży Miejskiej udzielający pomocy nieprzytomnej nastolatce leżącej na ziemi, okrytej kocem termicznym, w nocy. Dwóch funkcjonariuszy pochyla się nad dziewczyną, z widocznym herbem Kielc w tle. O akcji ratunkowej przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Straż Miejska Kielce/ Materiały prasowe
  • W nocy z piątku na sobotę taksówkarz natknął się na nieprzytomną nastolatkę leżącą na zieleńcu w centrum miasta.
  • Strażnicy natychmiast udzielili dziewczynie pomocy i wezwali Zespół Ratownictwa Medycznego.
  • Nastolatka została przewieziona do szpitala dziecięcego.

Nieprzytomna nastolatka w centrum Kielc. Znalazł ją takśówkarz

W nocy z piątku na sobotę (26/27 czerwca), do patrolu straży miejskiej w Kielcach, pełniącego służbę w centrum miasta, podszedł zaniepokojony taksówkarz. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy o niepokojącym odkryciu – na zieleńcu leżała młoda, nieprzytomna dziewczyna. Strażnicy natychmiast udali się we wskazane miejsce, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji. Zastali tam leżącą nastolatkę, która nie dawała żadnych oznak świadomości.

Skład patrolu okazał się kluczowy w tej dramatycznej interwencji. W jego szeregach znajdował się bowiem strażnik posiadający uprawnienia ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także strażniczka z niezbędną wiedzą i umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Po wstępnej ocenie stanu poszkodowanej, funkcjonariusze stwierdzili, że dziewczyna, choć nie miała widocznych obrażeń, pozostawała nieprzytomna. Bez zwłoki przystąpili do udzielania jej pomocy, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i obowiązującymi procedurami. Jednocześnie, w trosce o życie i zdrowie nastolatki, niezwłocznie wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego, by zapewnić jej kompleksową opiekę.

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Nastolatka trafiła do szpitala

Do czasu przyjazdu karetki, funkcjonariusze straży miejskiej nieprzerwanie monitorowali stan nieprzytomnej nastolatki, dbając o jej bezpieczeństwo. Po przybyciu ratowników medycznych, kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego, po zapoznaniu się ze stanem dziewczyny i dotychczasowymi działaniami strażników, podjął decyzję o pilnym przewiezieniu jej do szpitala dziecięcego.

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