Taksówkarz znalazł nieprzytomną nastolatkę. Leżała na zieleńcu w centrum miasta

W nocy z piątku na sobotę taksówkarz natknął się na nieprzytomną nastolatkę leżącą na zieleńcu w centrum miasta.

Strażnicy natychmiast udzielili dziewczynie pomocy i wezwali Zespół Ratownictwa Medycznego.

Nastolatka została przewieziona do szpitala dziecięcego.

Nieprzytomna nastolatka w centrum Kielc. Znalazł ją takśówkarz

W nocy z piątku na sobotę (26/27 czerwca), do patrolu straży miejskiej w Kielcach, pełniącego służbę w centrum miasta, podszedł zaniepokojony taksówkarz. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy o niepokojącym odkryciu – na zieleńcu leżała młoda, nieprzytomna dziewczyna. Strażnicy natychmiast udali się we wskazane miejsce, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji. Zastali tam leżącą nastolatkę, która nie dawała żadnych oznak świadomości.

Skład patrolu okazał się kluczowy w tej dramatycznej interwencji. W jego szeregach znajdował się bowiem strażnik posiadający uprawnienia ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także strażniczka z niezbędną wiedzą i umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Po wstępnej ocenie stanu poszkodowanej, funkcjonariusze stwierdzili, że dziewczyna, choć nie miała widocznych obrażeń, pozostawała nieprzytomna. Bez zwłoki przystąpili do udzielania jej pomocy, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i obowiązującymi procedurami. Jednocześnie, w trosce o życie i zdrowie nastolatki, niezwłocznie wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego, by zapewnić jej kompleksową opiekę.

Nastolatka trafiła do szpitala

Do czasu przyjazdu karetki, funkcjonariusze straży miejskiej nieprzerwanie monitorowali stan nieprzytomnej nastolatki, dbając o jej bezpieczeństwo. Po przybyciu ratowników medycznych, kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego, po zapoznaniu się ze stanem dziewczyny i dotychczasowymi działaniami strażników, podjął decyzję o pilnym przewiezieniu jej do szpitala dziecięcego.

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