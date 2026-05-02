Miasta walczą o przetrwanie. Demograficzna katastrofa w Polsce

Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice i Skarżysko-Kamienna zacieśniają współpracę w ramach tzw. Trójmiasta nad Kamienną. Powód jest jeden – szybko postępująca depopulacja, która szczególnie uderza w średnie miasta.

Z danych GUS wynika, że województwo świętokrzyskie jest najszybciej starzejącym się regionem w Polsce. Liczba urodzeń spada, a struktura wieku przypomina „wrzeciono z wąską podstawą”, charakterystyczne dla społeczeństw starzejących się.

Dramatyczne dane demograficzne

Sytuacja w północnej części regionu jest szczególnie trudna:

Skarżysko-Kamienna – indeks starzenia: 274

Ostrowiec Świętokrzyski – 269, mediana wieku: 47,9 lat

Starachowice – 258

ponad 31 proc. mieszkańców to osoby w wieku emerytalnym

w latach 2016–2022 ubyło ok. 10–11 proc. mieszkańców

Koniec rywalizacji, czas na współpracę

Samorządowcy podkreślają, że dotychczasowa konkurencja między miastami przestaje mieć sens. – Współpraca w wielu zakresach będzie po prostu koniecznością, a nie tylko kaprysem – ocenia Marek Materek, prezydent Starachowic. Wspólne działania obejmują m.in. rozwój gospodarczy i integrację lokalnych przedsiębiorców. Władze chcą budować silny rynek oparty na lokalnym kapitale, zamiast liczyć wyłącznie na dużych inwestorów z zewnątrz.

„Miasto kieszonkowe” zamiast metropolii

Jednym z pomysłów jest tworzenie tzw. „miast kieszonkowych” – spokojnych, bezpiecznych i tańszych alternatyw dla dużych aglomeracji. Atutem ma być jakość życia i dostępność usług. Skarżysko-Kamienna planuje wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej, a Ostrowiec inwestuje w rozwój terenów przemysłowych i budownictwo społeczne – do 2029 roku ma powstać blisko 200 mieszkań o niskim czynszu.

Młodzi mają inne oczekiwania

Eksperci wskazują, że kluczowe dla zatrzymania mieszkańców są:

stabilna praca

dostępne cenowo mieszkania

jakość życia i oferta czasu wolnego

Coraz więcej osób szuka alternatywy dla dużych miast, wybierając mniejsze ośrodki oferujące spokój i niższe koszty życia – zwłaszcza przy rosnącej popularności pracy zdalnej.

10