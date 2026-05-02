Makabryczne odkrycie w Połańcu. Mężczyzna w zaroślach odnalazł ludzką czaszkę i kości

Makabryczne odkrycie na terenie Połańca
Do makabrycznego odkrycia doszło w godzinach porannych. Jak informuje rzecznik Policji w Staszowie, oficjalne zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło około godziny 10:30.
Szczątki mogły leżeć tam od lat. Należą do kobiety?
Z relacji funkcjonariuszy wynika, że szczątki zostały znalezione w zaroślach. Wstępne oględziny pozwoliły na wysunięcie pierwszych wniosków dotyczących czasu i płci osoby zmarłej:
- Szczątki (kości oraz czaszka) znajdowały się we wskazanym miejscu prawdopodobnie od kilku lat.
- Płeć: Znalezione przy szczątkach elementy ubioru sugerują, że mogą one należeć do kobiety.
Kluczowe będą badania DNA
Na miejscu znaleziska wciąż trwają czynności policyjne mające na celu zabezpieczenie śladów i wyjaśnienie wszelkich okoliczności zdarzenia. Tożsamość osoby, której szczątki odnaleziono, nie jest na ten moment znana.
„Do ustalenia tożsamości osoby niezbędne będą badania DNA” – informuje rzecznik staszowskiej policji.
Na miejscu pracują śledczy
Śledczy będą teraz sprawdzać bazy osób zaginionych z ostatnich lat, licząc na to, że analiza genetyczna pozwoli na ostateczne rozwiązanie tej zagadki.