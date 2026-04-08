Tężnia Zagnańsk czyli zdrowie prosto z tarniny

Już z daleka, zbliżając się do parkingu przy ulicy Turystycznej, widać charakterystyczną, drewnianą konstrukcję wypełnioną gałązkami czarnej tarniny. Mechanizm działania tego obiektu jest prosty, a zarazem genialny w swojej naturalności. Lecznicza solanka będzie pompowana na najwyższy poziom budowli, skąd swobodnie spłynie po faszynie, ulegając odparowaniu i rozbijaniu na drobne kropelki. W ten sposób wokół konstrukcji powstanie unikalny mikroklimat, nasycony cennymi dla zdrowia mikroelementami.

Oddychanie takim aerozolem to prawdziwa bomba witaminowa dla naszych płuc. Powietrze jest bogate w jod, brom, wapń oraz magnez, które wchłaniane są przez błony śluzowe dróg oddechowych i skórę. To idealne rozwiązanie dla osób zmagających się z nawracającymi stanami zapalnymi układu oddechowego, alergiami czy zapaleniem zatok. Co więcej, seanse w tężni działają kojąco na układ nerwowy, co w dzisiejszych, stresujących czasach jest wartością nie do przecenienia.

Tak wygląda tężnia solankowa w Zagnańsku

Nowa atrakcja turystyczna Świętokrzyskie rzuca wyzwanie liderom

Dlaczego ten obiekt budzi takie emocje? Przede wszystkim ze względu na rozmach.Tężnia w Zagnańsku została zaprojektowana jako druga co do wielkości taka konstrukcja w całym województwie świętokrzyskim, ustępując rozmiarami jedynie słynnemu obiektowi w Busku-Zdroju. Jej parametry techniczne robią wrażenie na każdym, kto odwiedzi to miejsce. Konstrukcja ma ponad osiem metrów szerokości, jedenaście metrów długości i sięga sześciu metrów wysokości. Tak potężne wymiary pozwalają na jednoczesne korzystanie z dobrodziejstw inhalacji przez aż dwadzieścia cztery osoby.

To nie jest zwykły punkt na mapie, ale przemyślana inwestycja, która kosztowała około pół miliona złotych. Samorząd gminy Zagnańsk postawił na nowoczesność połączoną z dbałością o komfort odwiedzających. Obiekt powstał w ramach szerszego, drugiego etapu rewitalizacji terenu wokół Dębu Bartka, na który pozyskano znaczące dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Dzięki temu cała okolica zyskała zupełnie nowy, europejski standard, nie tracąc przy tym swojego naturalnego, leśnego klimatu.

Co zobaczyć? Zagnańsk zaprasza do Króla Puszczy

Lokalizacja tężni nie mogła być lepsza. Znajduje się ona w bezpośrednim sąsiedztwie Dębu Bartka, który od wieków jest centralnym punktem regionu. To potężne drzewo, liczące około siedmiuset lat, mierzy niemal trzydzieści metrów wysokości, a obwód jego pnia przy ziemi wynosi blisko czternaście metrów. Nowa infrastruktura sprawia, że wizyta u Króla Puszczy to teraz coś więcej niż tylko szybkie zdjęcie. Tuż obok tężni stanął nowoczesny budynek usługowy o lekkiej, przeszklonej bryle. W jego wnętrzu znajdzie się elegancka restauracja z widokiem na pomnik przyrody, mogąca przyjąć pięćdziesięciu gości, oraz sklepik z unikalnymi pamiątkami.

Dodatkowym smaczkiem, który przyciąga fanów historii, są rzeźby polskich królów ustawione wzdłuż nowej ścieżki. Według lokalnych legend to właśnie w cieniu Bartka mieli odpoczywać nasi władcy. Jedna z figur przedstawia Jana III Sobieskiego, który według podań miał zostawić w dziupli dębu turecką szablę i butelkę wina po zwycięstwie pod Wiedniem. Spacer wśród takich postaci, w oparach leczniczej soli, to doświadczenie, którego nie znajdziecie nigdzie indziej w Polsce.

Zagnańsk. Zobacz rzeźby polskich królów ustawione wzdłuż nowej ścieżki

Turystyczny potencjał regionu i praktyczne wskazówki

Wszystko wskazuje na to, że nowa atrakcja turystyczna Świętokrzyskie ruszy pełną parą już w najbliższych tygodniach. Włodarze gminy czekają jedynie na ustabilizowanie się pogody, ponieważ do uruchomienia systemów pomp konieczny jest brak przymrozków. Jeśli aura dopisze, otwarcie nastąpi jeszcze przed tegoroczną majówką. To idealna wiadomość dla rodzin z dziećmi, seniorów oraz turystów szukających pomysłu na jednodniowy wypad za miasto.

Dojazd do tężni jest banalnie prosty, co czyni ją jedną z najbardziej dostępnych atrakcji w okolicach Kielc. Z centrum stolicy województwa można tu dotrzeć w kilkanaście minut drogą wojewódzką numer 750. Dla osób niezmotoryzowanych doskonałym rozwiązaniem jest autobus komunikacji miejskiej linii numer 7, który ma przystanek tuż przy samym obiekcie. Można również skorzystać z połączeń kolejowych, wysiadając na stacji Zagnańsk, która leży na ważnej trasie Warszawa-Kraków.

Będąc w Zagnańsku, warto poświęcić więcej czasu na odkrywanie okolicy. Region ten jest częścią projektu „Na ścieżkach czasu i przestrzeni”, który łączy lokalne perły turystyczne. Zaledwie kilka minut drogi stąd znajdują się fascynujące ruiny huty w Samsonowie czy rezerwat Zachełmie, gdzie odkryto ślady najstarszego czworonoga. Tężnia w Zagnańsku staje się więc ważnym przystankiem na szlaku, który zadowoli zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające wyciszenia. Jeśli zastanawiacie się, co zobaczyć Zagnańsk właśnie dał wam najlepszą możliwą odpowiedź. To miejsce, gdzie historia spotyka się ze zdrowiem, a nowoczesność z szacunkiem do natury.