To jedno z najpopularniejszych kąpielisk w Świętokrzyskiem. Wiemy kiedy rusza sezon

Kiedy w tym roku oficjalnie wejdziemy do wody? Przygotowania do otwarcia idą pełną parą, a infrastruktura czeka już na pierwszych plażowiczów. Sprawdziliśmy, jakie nowości czekają na odwiedzających i dlaczego to właśnie Lubianka Starachowice jest tegorocznym „pewniakiem” na weekendowy wypad.

Lubianka przyciąga tłumy każdego lata

Popularność tego miejsca nie jest dziełem przypadku. Zalew Lubianka od lat cieszy się mianem ulubionego miejsca rekreacji starachowiczan, ale po gruntownej rewitalizacji jego sława wykracza daleko poza granice powiatu. Zbiornik, położony w malowniczej, południowej części miasta, otoczony jest gęstymi lasami, co pozwala na błyskawiczną ucieczkę od miejskiego zgiełku.

Dla wielu to „świętokrzyska riwiera”, gdzie zapach sosen miesza się z powiewem świeżości od strony wody. Rewitalizacja, której koszt szacowano na dziesiątki milionów złotych, przyniosła nowoczesne mola, piaszczyste plaże i infrastrukturę, której mogą pozazdrościć Starachowicom znacznie większe aglomeracje. To tutaj lokalny patriotyzm spotyka się z zachwytem przyjezdnych, tworząc niepowtarzalną, wakacyjną atmosferę.

Kiedy rozpocznie się sezon kąpielowy 2026?

Najważniejsze pytanie, które zadają sobie wszyscy fani „plażingu”, brzmi: kiedy otwarcie? Zgodnie z oficjalnym komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, sezon kąpielowy 2026 na Lubiance zaplanowano od 27 czerwca do 31 sierpnia. To właśnie w tych dniach nad bezpieczeństwem osób korzystających z wody czuwać będą ratownicy WOPR, a kąpielisko będzie funkcjonować w pełnym wymiarze godzin, zazwyczaj od 10:00 do 18:00.

Warto jednak trzymać rękę na pulsie w kwestii komunikatów sanitarnych. Choć w ubiegłym roku woda przez większość czasu była idealna, pod koniec sierpnia odnotowano zakwit sinic, co skutkowało wywieszeniem czerwonej flagi.

Zobacz jak turyści wypoczywają nad Lubianką w Starachowicach

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Co czeka na odwiedzających? Atrakcje Starachowic z rozmachem

Jeśli myślicie, że nad Lubianką można tylko leżeć na piasku, jesteście w błędzie. Kąpielisko Lubianka to raj dla aktywnych. Prawdziwym hitem jest Lake Park Lubianka, oferujący dwusłupowy wyciąg do wakeboardu o długości 180 metrów. Na bardziej zaawansowanych czekają przeszkody typu Flat Box i Kicker, a ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z deską, mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych instruktorów.

Lista sprzętów do wypożyczenia jest imponująca:

nowoczesne rowerki wodne (w tym kultowe flamingi i platformy ze zjeżdżalniami)

(w tym kultowe flamingi i platformy ze zjeżdżalniami) deski SUP dla fanów spokojnego wiosłowania

dla fanów spokojnego wiosłowania deski E-Foil dla poszukiwaczy nowinek technologicznych

gokarty do rajdów po lądowych ścieżkach.

Rodzice mogą odetchnąć z ulgą – dzieci na pewno nie będą marudzić. Na terenie obiektu znajdują się rozbudowane place zabaw, w tym jeden stylizowany na wielki statek, trampoliny ziemne, ścianka wspinaczkowa, a nawet mini skatepark i tyrolka nad brzegiem wody.

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Jedno z najatrakcyjniejszych miejsc wypoczynku w regionie

Dla tych, którzy wolą twardy grunt pod nogami, przygotowano doskonale zaplanowaną ścieżkę pieszo-rowerową wokół całego zbiornika o długości około 5,5 km. Spacer zajmuje średnio 1,5 godziny i pozwala podziwiać zalew z różnych perspektyw – od nowoczesnego, dwupoziomowego mola z kawiarnią, po dzikie zakątki w otulinie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego.

Lubianka to także miejsce wielkich wydarzeń. Już 6 września 2026 roku nad zalewem odbędzie się MTBCrossMaraton, który przyciągnie setki pasjonatów kolarstwa górskiego. Jeśli planujecie zostać tu na dłużej, w bezpośrednim sąsiedztwie czekają obiekty noclegowe, takie jak Pensjonat Lubianka, oceniany przez gości jako doskonała baza wypadowa z klimatem „blisko natury”.

Jak dojechać? To proste. Starachowice są dobrze skomunikowane z Kielcami i Radomiem, a na samo kąpielisko dowiezie Was komunikacja miejska (linie nr 7 i 15). Na miejscu czeka również nowy, powiększony parking.

Wypoczynek w Świętokrzyskiem zyskał nową jakość. Lubianka udowadnia, że przy odrobinie wizji i inwestycji, lokalny zbiornik może stać się turystyczną perłą regionu. Czy jesteście gotowi na sezon 2026? My nie możemy się doczekać!.