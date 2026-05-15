To najbogatsze miasteczko w Świętokrzyskiem. W rankingu zajęło 6. miejsce w Polsce

Finansowy nokaut. Morawica 6. w Polsce!

Znamy już wyniki prestiżowego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego 2025, opracowanego przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wyniki dla województwa świętokrzyskiego są jednoznaczne: Morawica to finansowy champion.

W kategorii gmin miejsko-wiejskich (a jest ich w Polsce aż 718!) Morawica zajęła spektakularne 6. miejsce w całym kraju. Z łącznym wskaźnikiem (indeksem) na poziomie 4,06, miasteczko wyprzedziło setki innych jednostek, wykazując się m.in. wzorcową relacją zobowiązań do dochodów (wskaźnik W6 na poziomie 1,00) oraz solidnymi dochodami własnymi. To dowód na niezwykle sprawne zarządzanie publicznymi pieniędzmi.

Wyspa wzrostu. Tu przybywa mieszkańców

Podczas gdy większość gmin w Polsce zmaga się z wyludnianiem, Morawica notuje niesamowite wyniki demograficzne. W latach 2009–2024 liczba mieszkańców wzrosła o blisko 28,2%. Co przyciąga tu ludzi? To proste: balans między bliskością Kielc (zaledwie 15 km) a spokojem natury.

Od rzymskich murów po pancerne krzyże – historia, która fascynuje

Morawica, choć prawa miejskie odzyskała dopiero w 2017 roku, kryje w sobie tajemnice, które elektryzują historyków.

W 2019 roku odkryto tu mury z przełomu XI i XII wieku, ukryte w bryle miejscowej plebanii. Pancerne ślady wojny. W okolicy można spotkać niezwykłe „pancerne krzyże”. Mieszkańcy, dziękując za ocalenie z bitwy pancernej w 1945 roku, tworzyli kapliczki z... części luf i kół czołgów T-34 oraz niemieckich Tygrysów.

Dziedzictwo Oraczewskich. Spacer po 4-hektarowym parku w stylu angielskim pozwala poczuć klimat dawnej rezydencji Edwarda Oraczewskiego, który w XIX wieku uczynił z Morawicy prężny ośrodek przemysłowy

Relaks i biznes. Kajaki, lwy i białe złoto

Morawica to idealne miejsce na weekendowy reset. Możesz tu:

Wypocząć nad zalewem na rzece Morawce z piaszczystą plażą i molo.

z piaszczystą plażą i molo. Wybrać się na spływ kajakowy malowniczymi meandrami Czarnej Nidy.

Zjeść obiad w "Starym Młynie" – dawnym dworskim spichlerzu i browarze, który dziś jest stylowym hotelem.

– dawnym dworskim spichlerzu i browarze, który dziś jest stylowym hotelem. Zobaczyć afrykańskie lwy w pobliskim Zoo Leśne Zacisze

Fundamentem ekonomicznym miasta jest „białe złoto”, czyli złoża wapienia. Kopalnia Wapienia „Morawica” nie tylko wspiera polski przemysł, ale też aktywnie pomaga miastu, fundując materiał na lokalne zabytki i miejsca kultu.

Inteligentny rozwój – przepis na sukces

Sukces Morawicy w rankingu nie jest dziełem przypadku. To przykład „inteligentnego rozwoju”, gdzie nowoczesna infrastruktura (jak kryta pływalnia „Koral”) współgra z ochroną przyrody i dbałością o tradycję. Morawica udowadnia, że można być jednocześnie bogatym, nowoczesnym i wiernym swojej historii. Nic dziwnego, że to dziś jeden z najbardziej pożądanych adresów w regionie

Jak powstał ten ranking?

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego 2025 to już dziewiąta edycja prestiżowego zestawienia, które szczegółowo obrazuje kondycję finansową polskich jednostek samorządu terytorialnego. Za jego merytoryczne przygotowanie odpowiadają eksperci z Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod kierownictwem dr Małgorzaty Gałeckiej.W przeciwieństwie do subiektywnych zestawień, ten ranking opiera się wyłącznie na twardych danych budżetowych. Eksperci przeanalizowali sprawozdania finansowe wszystkich gmin i powiatów w Polsce, korzystając z oficjalnych danych Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) według stanu na koniec IV kwartału 2025 roku.