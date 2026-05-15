Dwór w Ogniu 1655 w Podzamczu. Program wielkiego widowiska historycznego w świętokrzyskiem

„Będzie bardzo głośno!”

Wojskowe obozowisko zdominuje huk artylerii i dym z muszkietów. Robert Bitner z grupy Independent Regiment of Poland nie pozostawia złudzeń co do skali militarnego show.

Sto muszkietów, osiem armat gwarantuje, że będzie bardzo głośno, będzie dużo wystrzałów, będzie sporo dymu, także naprawdę serdecznie państwa zapraszam

Na polu starcia zobaczymy nie tylko muszkieterów i pikinierów, ale także polską szlachtę oraz pospolite ruszenie. Wszystko to w ramach dwóch wielkich epizodów bitwy o dwór zaplanowanych na sobotę i niedzielę.

Zapomniane rzemiosło na wyciągnięcie ręki

Poza bitewnym zgiełkiem na gości czekać będzie tętniące życiem podzamcze. Maciej Niciewicz z grupy Wachlarz i Szpada zapowiada, że w samym sercu wydarzeń poznamy tajniki dawnego życia dworskiego.

„Będziemy przedstawiać jak wyglądało życie dworskie, będziemy robić pokaz mody damskiej i męskiej z XVII wieku, będziemy pokazywać kulinaria”.

Wśród kramów znajdziemy prawdziwe perełki dawnego rzemiosła. Pracownia Lisie Fajki po raz pierwszy zaprezentuje proces ręcznego odtwarzania glinianych fajek z XVII stulecia. Z kolei strefa warsztatów kaletniczych przygotowana przez Art Edu pozwoli dotknąć tajników obróbki skóry. Miłośnicy detali powinni odwiedzić stoisko marki Nigdziekolwiek, gdzie pojawią się ręcznie tkane krajki i pasmanteria historyczna.

Klimat dawnej epoki uzupełni XVII-wieczna jurta, w której będzie można spróbować specjałów inspirowanych historyczną kuchnią. Na kramach znajdą się także historyczne buty, ręcznie robione mydła oraz akcesoria od More Maiorum. Dla najmłodszych pasjonatów historii Kram Łysego przygotował drewniane miecze i kalety.

Kiedy warto tam być?

Wstęp na teren wydarzenia „Dwór w ogniu 1655” jest całkowicie bezpłatny. Program obfituje w atrakcje od rana do wieczora.

W sobotę 23 maja oficjalne otwarcie obozu nastąpi o godzinie 11:00. Od południa w mini amfiteatrze będą odbywać się cykliczne pokazy mody oraz prezentacje artyleryjskie, a o 15:30 wystartuje pierwszy epizod Bitwy o Dwór Starostów. Dzień zwieńczy wielka debata historyczna z udziałem Jacka Komudy i dr. Radosława Sikory o godzinie 18:00.

Niedziela 24 maja rozpocznie się od powitania zwiedzających o 9:30. Punktem kulminacyjnym będzie drugi epizod bitwy o godzinie 11:30, po którym nastąpi prezentacja wszystkich grup biorących udział w widowisku. Oficjalne zakończenie imprezy przewidziano na godzinę 13:30. Na miejscu przez cały czas dostępna będzie strefa gastronomiczna oraz unikalne pamiątki.