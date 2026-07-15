Bilcza jest dziś najliczniejszą miejscowością w całej gminie Morawica i dumnie dzierży miano największej wsi w województwie świętokrzyskim. Liczba jej mieszkańców jest imponująca i stale rośnie, co sprawia, że w regionalnych statystykach Bilcza wyprzedza nawet niektóre miejscowości posiadające prawa miejskie. To tutaj bije serce dynamicznego rozwoju regionu, przyciągając jak magnes osoby szukające balansu między spokojem a bliskością metropolii.

Dlaczego akurat to miejsce stało się fenomenem na mapie południowo-centralnej Polski? Odpowiedź kryje się w unikalnym połączeniu historii, doskonałej lokalizacji oraz odważnych decyzji samorządowych, które przekształciły dawną Bielczę w nowoczesną „wieś przyszłości”.

Ilu mieszkańców liczy Bilcza? Liczby, które robią wrażenie

Zrozumienie skali Bilczy wymaga spojrzenia na twarde dane statystyczne. Według oficjalnych informacji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, Bilcza liczy obecnie 3421 mieszkańców. To wynik, który stawia ją w absolutnej czołówce nie tylko w regionie, ale i w skali kraju, jeśli chodzi o największe wsie w Polsce. Dla porównania, w województwie świętokrzyskim istnieją miasta, takie jak Wiślica czy Działoszyce, w których mieszka znacznie mniej osób niż w samej Bilczy.

Dynamika przyrostu ludności jest tu wręcz niespotykana. Jeszcze kilka lat temu źródła podawały liczbę 2292 mieszkańców, co oznacza, że w krótkim czasie populacja wzrosła o ponad tysiąc osób. Ten trend nie jest przypadkowy – to efekt świadomej strategii osiedleńczej i rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Bilcza przestała być miejscem, z którego się wyjeżdża, a stała się celem dla młodych rodzin i specjalistów pracujących w stolicy województwa.

Wzrost liczby ludności pociągnął za sobą konieczność uporządkowania przestrzeni. Do września 2015 roku nadano nazwy aż 69 ulicom, co jest ewenementem w skali wiejskiej. Spacerując po miejscowości, mijamy ulice o nazwach nawiązujących do kamieni szlachetnych (Marmurowa, Rubinowa, Szafirowa), przyrody (Jaskółcza, Bażantowa) czy wybitnych postaci (ul. ks. Piotra Ściegiennego, ul. Żeromskiego). Taki układ urbanistyczny bardziej przypomina nowoczesną dzielnicę willową niż tradycyjną polską wieś z jedną główną drogą.

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Dlaczego Bilcza jest największą wsią w Świętokrzyskiem?

Status lidera województwa świętokrzyskiego nie wziął się znikąd. Kluczowym czynnikiem jest tu bezpośrednie sąsiedztwo z Kielcami. Bilcza graniczy ze stolicą regionu, co sprawia, że czas dojazdu do centrum miasta jest często krótszy niż z niektórych kieleckich osiedli peryferyjnych. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej, kulturalnej i handlowej Kielc, a po pracy marzą o wypoczynku we własnym ogrodzie.

Ważną rolę odegrał tu również wielki biznes. To właśnie w Bilczy firma Echo Investment zdecydowała się wybudować rozległe osiedle domków jednorodzinnych. Ta inwestycja była sygnałem dla innych deweloperów oraz prywatnych inwestorów, że grunt w Bilczy jest niezwykle cenny. Dziś budownictwo mieszkaniowe kwitnie w całej miejscowości – połacie ziemi rolnej są masowo przekształcane w działki budowlane, a nowe domy powstają niemal w każdym zakątku wsi.

Nie bez znaczenia jest też kompleksowość oferowanych usług. Bilcza nie jest tylko sypialnią Kielc – to samowystarczalny organizm. Mieszkańcy mają na miejscu dostęp do nowoczesnej przychodni, renomowanej szkoły, zaplecza sportowego i terenów rekreacyjnych. Taka wygoda sprawia, że Bilcza wygrywa rywalizację z innymi podkieleckimi miejscowościami, które oferują jedynie "dach nad głową".

Skąd bierze się szybki rozwój miejscowości?

Rozwój Bilczy to nie tylko zasługa osób prywatnych budujących domy, ale przede wszystkim przemyślana polityka gospodarcza gminy Morawica. Władze samorządowe od lat stawiają na zrównoważony wzrost, który łączy funkcje mieszkalne z inwestycyjnymi.

Potencjał przemysłowy: Gmina wyznaczyła w Bilczy aż 40 hektarów gruntu pod zabudowę przemysłową. Co istotne, ma to być przemysł nieuciążliwy dla środowiska, co gwarantuje, że rozwój gospodarczy nie zniszczy komfortu życia mieszkańców

Gmina wyznaczyła w Bilczy aż 40 hektarów gruntu pod zabudowę przemysłową. Co istotne, ma to być przemysł nieuciążliwy dla środowiska, co gwarantuje, że rozwój gospodarczy nie zniszczy komfortu życia mieszkańców Infrastruktura drogowa : Bilcza jest stale modernizowana. Obecnie trwają zaawansowane procedury związane z rozbudową dróg powiatowych, w tym drogi nr 1357T i 1360T. Planowane prace obejmują budowę nowych chodników, poboczy oraz nowoczesnego odwodnienia, co jeszcze bardziej podniesie standard bezpieczeństwa i wygody poruszania się po wsi

: Bilcza jest stale modernizowana. Obecnie trwają zaawansowane procedury związane z rozbudową dróg powiatowych, w tym drogi nr 1357T i 1360T. Planowane prace obejmują budowę nowych chodników, poboczy oraz nowoczesnego odwodnienia, co jeszcze bardziej podniesie standard bezpieczeństwa i wygody poruszania się po wsi Komunikacja miejska: Bliskość Kielc to także integracja transportowa. Mieszkańcy mogą korzystać z linii autobusowej nr 27 obsługiwanej przez ZTM Kielce, która łączy Bilczę bezpośrednio z najważniejszymi punktami miasta, takimi jak os. Ślichowice czy ul. Żytnia.

Takie podejście sprawia, że Bilcza jest postrzegana jako bezpieczna przystań dla kapitału. Inwestorzy wiedzą, że gmina dba o standardy, a mieszkańcy widzą realne zmiany w swoim otoczeniu, co zachęca kolejne osoby do meldowania się właśnie tutaj.

Edukacja i zdrowie na miejskim poziomie

Jednym z najsilniejszych argumentów przyciągających nowych mieszkańców do Bilczy jest poziom lokalnej edukacji. Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy to placówka, która regularnie zajmuje wysokie miejsca w rankingach. W skali województwa świętokrzyskiego szkoła ta wypada lepiej niż 91% innych placówek, zajmując wysoką 27. pozycję w regionie.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty (średnia 72,5%) oraz dodatni wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej (EWD) pokazują, że szkoła w Bilczy uczy niezwykle skutecznie. Szczególnie mocną stroną uczniów jest język angielski, z którego średni wynik wynosi aż 80,2%. To przyciąga ambitnych rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom najlepszy start bez konieczności codziennego dowożenia ich do szkół w Kielcach.

Równie imponująco wygląda opieka medyczna. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bilczy to nie jest zwykły punkt medyczny, ale wielospecjalistyczna przychodnia z certyfikatami ISO. Pacjenci mają tu dostęp do szerokiego wachlarza poradni specjalistycznych:

Kardiologicznej,

Otolaryngologicznej,

Chirurgicznej,

Ginekologicznej,

Endokrynologicznej,

Rehabilitacyjnej i fizjoterapii

Obecność tak wyspecjalizowanej kadry medycznej, w tym specjalistów z tytułami doktora nauk medycznych, stawia Bilczę na równi z ośrodkami miejskimi pod względem dostępności do lekarzy.

„Bilcza Park” i sportowa sława. Bilard i bieganie

Bilcza to także miejsce, które tętni życiem po godzinach pracy. Największą wizytówką rekreacyjną miejscowości są tereny zielone „Bilcza Park” zlokalizowane przy ul. Marmurowej. To nowoczesna przestrzeń zaprojektowana z myślą o aktywnym wypoczynku dla każdego pokolenia.

Mieszkańcy mają do dyspozycji ponad 3 kilometry ścieżek pieszo-rowerowych, skate park dla młodzieży, nowoczesny plac zabaw oraz siłownię napowietrzną. To tutaj organizowane są prestiżowe zawody sportowe, takie jak „Bilczańska Dycha”, które przyciągają biegaczy z całego regionu.

Co ciekawe, Bilcza zyskała ogólnopolską sławę w dyscyplinie, która rzadko kojarzy się z polską wsią. Miejscowość jest nazywana „polską stolicą bilarda” dzięki organizowanemu corocznie w zespole szkół turniejowi „Pool Bilard”. To prestiżowe wydarzenie promuje wieś na arenie ogólnopolskiej i pokazuje, że lokalna społeczność potrafi tworzyć markę rozpoznawalną w całym kraju.

Czy Bilcza mogłaby zostać miastem?

Patrząc na gęstą zabudowę, liczne ulice, rozbudowaną infrastrukturę i liczbę ludności przekraczającą 3,4 tysiąca osób, naturalnie pojawia się pytanie: czy Bilcza mogłaby zostać miastem? Formalnie wciąż jest to wieś należąca do gminy Morawica. Jednak pod względem standardu życia i charakteru zabudowy, Bilcza dawno już pożegnała się z wiejską sielanką na rzecz nowoczesnej urbanizacji.

Historycznie miejscowość ma solidne fundamenty. To tutaj w 1800 roku urodził się ks. Piotr Ściegienny, wybitny działacz społeczny i patriota, którego dom rodzinny znajdował się naprzeciwko figury św. Jana Nepomucena. Dziś w lokalnej szkole działa Izba Regionalna poświęcona jego osobie, a tradycje te są pielęgnowane przez mieszkańców.

Choć obecnie nie ma oficjalnych planów przekształcenia Bilczy w samodzielne miasto, jej rola w regionie będzie tylko rosła. Dynamiczny rozwój, budowa nowoczesnego kościoła pw. św. Kazimierza (trwająca od 1999 r.) oraz stały napływ nowych mieszkańców sprawiają, że Bilcza jest idealnym przykładem miejscowości, która umiejętnie wykorzystała swoją szansę.

Bilcza – wieś z wielkimi ambicjami

Bilcza udowadnia, że podział na „wieś” i „miasto” coraz częściej staje się jedynie umowną granicą administracyjną. To miejsce, gdzie tradycja (reprezentowana przez historię ks. Ściegiennego czy znaleziska archeologiczne w postaci dymarek) spotyka się z nowoczesnym biznesem i wysoką jakością życia.

Dla wielu Bilcza to po prostu najlepsze miejsce do życia w województwie świętokrzyskim. Połączenie bliskości natury, spokoju i bezpieczeństwa z miejską wygodą sprawia, że największa wieś w regionie wciąż ma ogromny potencjał wzrostu. Jeśli tempo rozwoju zostanie utrzymane, już niedługo liczba jej mieszkańców może zrównać się z miastami powiatowymi, czyniąc z niej jeszcze ważniejszy punkt na mapie Polski.