Tragedia na polu. Ciągnik przygniótł 14-latkę. Nowe fakty w sprawie

Dramat w województwie świętokrzyskim. Nastolatka przygnieciona przez traktor

Do śmiertelnego wypadku doszło w środę, 2 lipca, około godz. 13 w miejscowości Kików w gminie Solec-Zdrój koło Buska-Zdroju. Służby zostały wezwane po zgłoszeniu o przewróconym ciągniku rolniczym, pod którym miała znajdować się uwięziona osoba. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciągnikiem podróżował 52-letni mężczyzna wraz z dwójką swoich dzieci – 16-letnim synem i 14-letnią córką. W trakcie prac maszyna przewróciła się, przygniatając nastolatkę.

Do akcji zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej, policję, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zanim służby dotarły na miejsce, dziewczynkę spod ciągnika wydostali świadkowie zdarzenia.

– Dziecko zostało wyciągnięte spod ciągnika przez osoby postronne. Pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby ratownicze, nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon – informuje st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Postępowanie prokuratorskie po śmierci 14-latki. Ojciec nastolatków poddany badaniu

Po zakończeniu akcji ratunkowej miejsce tragedii zostało zabezpieczone przez policjantów pracujących pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Jak informuje „Fakt”, badanie wykazało, że 52-letni ojciec dzieci był trzeźwy.

W sprawie przesłuchano już pierwszych świadków. Na czwartek zaplanowano również sekcję zwłok 14-latki, która ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny jej śmierci.

Pomoc psychologiczna dla bliskich 14-latki. Strażacy apelują o rozwagę

Jak podaje portal, Prokuratura Okręgowa w Kielcach prowadzi postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy zaznaczają jednak, że na obecnym etapie nie wykluczają zmiany lub rozszerzenia kwalifikacji prawnej.

Wciąż nie ustalono, co doprowadziło do przewrócenia się ciągnika ani jakie zadania wykonywały dzieci podczas prac w polu. Policja i prokuratura analizują wszystkie okoliczności tragedii. Wiadomo również, że najbliżsi zmarłej dziewczynki zostali objęci pomocą psychologiczną.

W związku z rozpoczynającym się okresem żniw strażacy przypominają rolnikom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac z użyciem maszyn rolniczych.

– Zbliża się sezon żniw, dlatego apelujemy i bardzo prosimy o szczególną uwagę oraz ostrożność podczas wszelkich prac polowych – podkreśla st. kpt. Marcin Bajur.

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