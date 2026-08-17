Pożar sortowni odpadów w Jędrzejowie. Z ogniem walczyło kilkudziesięciu strażaków

Dawid Bąk
2026-08-17 8:20

W niedzielny (16.08.) wieczór przy ulicy Głowackiego w Jędrzejowie wybuchł groźny pożar w kompleksie hal magazynujących odpady i paliwo alternatywne. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło 16 zastępów straży pożarnej. Wysoka temperatura doprowadziła do zawalenia się jednej z konstrukcji, jednak dzięki sprawnej akcji ratowników udało się zapobiec katastrofie na większą skalę.

Płonąca hala sortowni odpadów w Jędrzejowie. O akcji strażaków przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: KW PSP w Kielcach/ Materiały prasowe

Groźny pożar w Jędrzejowie. Wysoka temperatura zniszczyła konstrukcję

Zgłoszenie o pożarze przy ul. Głowackiego wpłynęło do służb o godzinie 20:13. Ogień pojawił się w kompleksie składającym się z czterech połączonych hal, w których składowano paliwo alternatywne. Ogień błyskawicznie objął dwa obiekty. Ekstremalnie wysoka temperatura doprowadziła do całkowitego zawalenia się pierwszej z hal. Druga z nich uległa spaleniu w około jednej trzeciej. 

Skuteczne działania strażaków przyczyniły się do uratowania dwóch pozostałych hal, które zostały nieuszkodzone. W punkcie kulminacyjnym udział w działaniach brało 16 strażackich zastępów. Obecnie sytuacja jest już opanowana. W dalszym ciągu trwa dogaszanie, na miejscu pozostaje w poniedziałkowy poranek 8 strażackich zastępów - informuje Marcin Bajur z KW PSP w Kielcach.

Pożar sortowni odpadów w Jędrzejowie
Autor: KW PSP w Kielcach/ Materiały prasowe

Co było przyczyną pożaru?

Na ten moment jest zbyt wcześnie, by mówić o bezpośrednich powodach pojawienia się ognia. Okoliczności i przyczynę pożaru będzie wyjaśniać policja.

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