Tragedia w Kielcach. W mieszkaniu znaleziono ciała 63-latka i jego 9-letniego syna

Do zdarzenia doszło dzisiaj [17 kwietnia], przed godziną 10:00. Dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w lokalu na jednym z osiedli znajdują się dwie osoby niedające oznak życia.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Niestety, mimo szybkiej interwencji, na ratunek dla lokatorów było już za późno. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 63-letniego mężczyzny oraz jego 9-letniego syna.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Obecnie na miejscu tragedii trwają intensywne czynności śledcze. Pod nadzorem prokuratora pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowy przebieg zdarzenia.