Tragiczny wypadek w gminie Miedziana Góra. Nie żyje 20-letni kierowca

Zgłoszenie o zdarzeniu służby otrzymały we wtorek, 8 września, chwilę po godzinie 0:00. Na miejscu natychmiast pojawiły się patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego.

Stracił panowanie na łuku drogi

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu tragedii, młody kierowca poruszał się samochodem marki Seat.

– 20-letni kierujący Seatem podczas wykonywania manewru wyprzedzania na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w przepust, a następnie dachował – poinformowała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Mimo niezwłocznie podjętej reanimacji i wysiłku ratowników, życia 20-latka nie udało się uratować. Mężczyzna zginął na miejscu.

Śledztwo pod nadzorem prokuratora

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Szczegółowe okoliczności, przebieg oraz dokładne przyczyny tej tragedii będą teraz wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego.