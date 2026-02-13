Tragiczny wypadek w Lipniku. Starsza kobieta wpadła do studni

Jak informuje opatowska policja zgłoszenie Opatowska policja zgłoszenie otrzymała wczoraj wieczorem, po godzinie 20. Starsza kobieta była tego dnia poszukiwana przez najbliższą rodzinę.

– Osoba zgłaszająca miała problem z jej wydostaniem. Mundurowi pomogli w wydostaniu kobiety, jednak nie dawała już oznak życia – relacjonuje policjantka.

Mimo natychmiastowej pomocy służb i podjętej reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Okoliczności i dokładny przebieg tego tragicznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.