Tragiczny wypadek w Lipniku. Starsza kobieta wpadła do studni

Wiktoria Kmiecik
2026-02-13 10:04

Tragedia w Lipniku w powiecie opatowskim. 82-letnia kobieta zginęła po tym, jak wczoraj wpadła do betonowej dreny w pobliżu swojego domu.

Jak informuje opatowska policja zgłoszenie Opatowska policja zgłoszenie otrzymała wczoraj wieczorem, po godzinie 20. Starsza kobieta była tego dnia poszukiwana przez najbliższą rodzinę. 

– Osoba zgłaszająca miała problem z jej wydostaniem. Mundurowi pomogli w wydostaniu kobiety, jednak nie dawała już oznak życia – relacjonuje policjantka.

Mimo natychmiastowej pomocy służb i podjętej reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Okoliczności i dokładny przebieg tego tragicznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

