Gole, emocje i pomaganie. X Turniej Charytatywny w VI LO już we wtorek!

Wielki jubileusz, wielkie cele

X edycja Turnieju Charytatywnego w Piłkę Nożną zapowiada się wyjątkowo hucznie. Wydarzenie wystartuje o godzinie 8:00 i potrwa cały dzień, oferując uczestnikom nie tylko sportowe widowisko, ale przede wszystkim możliwość realnego wsparcia szczytnego celu.

Choć piłka nożna jest głównym punktem wydarzenia, to licytacje budzą równie wielkie emocje. Lista przedmiotów robi wrażenie:

dla fanów sportu: Limitowane koszulki i piłki z autografami zawodników Korony Kielce oraz Industrii Kielce;

rozrywka i relaks: wejściówki do Resortu Binkowski, parków trampolin, kin, na lodowisko oraz vouchery na usługi beauty;

gastronomia: zaproszenia do najlepszych kieleckich restauracji i lokali.

Coś więcej niż sport

Atmosfera na trybunach VI LO jest legendarna, a w tym roku organizatorzy zapowiadają jeszcze głośniejszy doping. Poza turniejem głównym, na kibiców czeka tradycyjne, pełne emocji starcie rodziców z nauczycielami.

O oprawę kulinarną zadbają kieleckie pizzerie, a w przerwach między meczami będzie można spotkać gości specjalnych. To wydarzenie, które od lat buduje tożsamość szkoły i pokazuje, jak wielką siłę ma lokalna społeczność.

Kiedy: Wtorek, 17 lutego, godz. 8:00

Gdzie: VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach

Cel: Wsparcie kieleckiego hospicjum

Zapraszamy!