Dzisiaj [14.04] , kilkanaście minut po godzinie 8:00, dyżurny kieleckiej komendy policji otrzymał dramatyczne zgłoszenie dotyczące wypadku w miejscowości Lechów. Do zdarzenia doszło na drodze dojazdowej do jednej z posesji.

Przebieg tragedii

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 49-letni kierowca śmieciarki marki Mercedes wykonywał manewr cofania. W tym samym czasie bezpośrednio za pojazdem przechodził 40-letni ładowacz.

Niestety, mężczyzna został potrącony przez ciężarówkę.Na miejsce natychmiast wezwano pomoc, jednak obrażenia poszkodowanego okazały się zbyt poważne. Obecny na miejscu lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon 40-latka - mówi Małgorzata Perkowska Kiepas, oficer prasowy KMP w Kielcach. Funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości kierującego mercedesem. Potwierdzono, że 49-latek w chwili wypadku był trzeźwy.

Autor: KPP Kielce/ Materiały prasowe

Obecnie na miejscu tragedii trwają intensywne czynności z udziałem policji pod nadzorem prokuratora. Służby pracują nad dokładnym odtworzeniem przebiegu wypadku oraz ustaleniem wszystkich szczegółowych okoliczności, które doprowadziły do tej śmierci.

