Treningi Krav Maga i MMA! W Kielcach rośnie zainteresowanie [WYWIAD]

Treningi Krav Maga i MMA niosą za sobą wiele korzyści. Oprócz umiejętności samoobrony, dochodzą takie elementy jak zwiększenie pewności siebie czy mocniejsze przygotowanie fizyczne. Trenować mogą osoby w każdym wieku, a rozpocząć mogą nawet najmłodsi. W Kielcach zainteresowanie jest coraz większe. O treningach, korzyściach i cechach obu dyscyplin, opowiedzieli w rozmowie z Radiem ESKA, kieleccy trenerzy, Szymon Szarawara oraz Piotr Bodzioch z Be Warrior Fight & Strength. Cały wywiad do odsłuchania na załączonym wideo.

Świętokrzyskie. Treningi Krav Maga i MMA w Kielcach. Trenerzy mówią o korzyściach [WYWIAD]