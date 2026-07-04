Trwa wielka obława na 65-latka po śmierci żony. Policja udostępniła wizerunek uciekiniera

Tragedia w Bolkowie. Ciało 64-latki w domu

W ubiegły piątek w godzinach popołudniowych służby odebrały zgłoszenie o kobiecie nie dającej oznak życia, znajdującej się w jednym z domów jednorodzinnych. Po dotarciu na miejsce ratowników i funkcjonariuszy potwierdził się najczarniejszy scenariusz. W budynku odnaleziono zwłoki 64-letniej kobiety, a okoliczności zdarzenia od razu wzbudziły podejrzenia śledczych. Zgon z przyczyn naturalnych został szybko wykluczony, dlatego uwaga mundurowych skupiła się na zaginionym 65-letnim mężu ofiary, który zbiegł tuż po zdarzeniu.

Wielka akcja policji. Gdzie ukrywa się 65-latek z Bolkowa?

Komenda z Kielc zaangażowała ogromne siły w poszukiwania, które są jednymi z największych w regionie w ostatnim czasie. Śledczy są pewni, że śmierć 64-latki w Borkowie nie była dziełem przypadku. 65-letni małżonek zmarłej, który zniknął bez śladu, jest w tej chwili głównym podejrzanym. Funkcjonariusze zdecydowali się na upublicznienie jego wizerunku, licząc na odzew społeczny.

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że poszukiwany może poruszać się na piechotę, najprawdopodobniej boso, i być skrajnie wyczerpany. Służby apelują do wszystkich, którzy mogli go dostrzec w ostatnich dniach, o pilny kontakt. Niewykluczone, że 65-latek znalazł kryjówkę w lesie, opuszczonych budynkach lub na nieużytkach.

Jak wygląda poszukiwany mąż zmarłej?

Udostępniono zdjęcie 65-latka, którego odnalezienie może być przełomem w sprawie makabry w Borkowie. Mężczyzna posiada kilka cech szczególnych, ułatwiających jego rozpoznanie:

siwe, krótkie włosy

brązowy sweter z charakterystycznym dekoltem w serek

spodnie w brązowym kolorze z podwiniętymi nogawkami

brak skarpetek oraz butów

prawa dłoń jest mocno opuchnięta

Mundurowi zaznaczają, że w momencie, gdy widziano go po raz ostatni, nie miał na nogach obuwia, co może determinować jego sposób poruszania się i zasięg ucieczki.

Nieustające poszukiwania uciekiniera

W teren ponownie ruszyli policjanci z różnych wydziałów. Do poszukiwań wykorzystywane są psy tropiące oraz drony. Służby dokładnie przeczesują tereny leśne, opuszczone zabudowania, ogródki działkowe i okolice zbiorników wodnych. Analizowane są także zapisy z kamer samochodowych kierowców podróżujących przez Borków i sąsiednie wsie.

Funkcjonariusze podkreślają, że akcja nabiera tempa, a każda informacja od społeczeństwa może przynieść oczekiwany skutek.

Tu można zgłaszać informacje o 65-latku

Śledczy apelują o natychmiastowy kontakt do osób, które:

spotkały 65-latka w niedawnym czasie,

dysponują nagraniami z rejestratorów jazdy z rejonu Borkowa,

znają miejsca, w których uciekinier mógłby się ukryć.

Wszelkie zgłoszenia przyjmowane są przez całą dobę pod numerem telefonu 789 759 706 oraz pod numerem ratunkowym 112.

Kryminalni bez przerwy analizują dowody zabezpieczone na miejscu zbrodni w Borkowie. Spodziewają się, że wkrótce mogą pojawić się nowe informacje w tej sprawie. Policja zapewnia, że śledztwo traktowane jest priorytetowo, a poszukiwania nie zostaną przerwane do momentu odnalezienia 65-latka.

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