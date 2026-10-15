W bloku przy ul. Jagiełły w Kielcach ujawniono zwłoki czterech osób – 52-letniej kobiety, 55-letniego mężczyzny oraz ich dwóch synów w wieku 18 i 16 lat.

Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód prowadzi śledztwo w sprawie zdarzenia, a dotychczasowe ustalenia wskazują na tzw. samobójstwo rozszerzone.

Według wstępnych ustaleń, 55-letni mężczyzna miał pozbawić życia członków rodziny, a następnie popełnić samobójstwo.

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Jak wynika z oficjalnych informacji przekazanych przez śledczych, ofiarami tej potwornej tragedii są 52-letnia kobieta, jej 55-letni mąż oraz ich dwaj synowie w wieku 16 i 18 lat. Ciała matki oraz nastoletnich chłopców znajdowały się wewnątrz mieszkania. Z kolei zwłoki 55-letniego mężczyzny zostały ujawnione na zewnątrz budynku, przy balkonie.

Nic nie zapowiadało tak potwornego obrotu spraw. Jak informuje Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód, rodzina ta nigdy wcześniej nie zwracała na siebie uwagi służb. Żaden z jej członków nie figurował w policyjnych bazach danych jako osoba karana za jakiekolwiek przestępstwo. Wobec nikogo nie prowadzono również postępowań karnych, a pod wskazanym adresem nigdy nie odnotowano żadnych interwencji policji. Z boku wyglądali na zgodne, bezproblemowe małżeństwo wychowujące dwóch dorastających synów.

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Jak przekazała prokuratura, główną hipotezą jest tzw. samobójstwo rozszerzone. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w mieszkaniu doszło do tragedii, w której 55-latek pozbawił życia członków rodziny, a następnie sam odebrał sobie życie.

Śledczy zaznaczają jednak, że na tym etapie nie można całkowicie wykluczyć innych wersji wydarzeń. Kluczowe dla sprawy będą wyniki przeprowadzonej w środę (14 października) sekcji zwłok. Na ich wstępne rezultaty trzeba będzie jednak poczekać do przyszłego tygodnia. Do tej pory przesłuchano już pierwszych świadków, co ma pomóc w ustaleniu motywów tej przerażającej zbrodni.

- Wczoraj przeprowadzono wszystkie cztery sekcje zwłok, natomiast zgodnie z informacją uzyskaną od biegłego, na te wstępne wyniki będziemy musieli poczekać około tygodnia i dopiero wtedy będziemy mogli przekazać jakieś bardziej szczegółowe informacje - powiedział Radiu Eska prok. Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Osoby zmagające się z kryzysem psychicznym, bądź przechodzące przez okres żałoby, mogą liczyć na darmową pomoc specjalistów. Wsparcie można uzyskać, dzwoniąc na poniższe numery:

116 111 – telefon zaufania dedykowany dzieciom oraz młodzieży.

116 123 – numer wsparcia dla dorosłych znajdujących się w kryzysie emocjonalnym.

800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

800 108 108 – darmowa pomoc dla osób przeżywających żałobę.

800 111 123 – Tumbo Pomaga – linia dla najmłodszych, którzy stracili bliską osobę.

Więcej szczegółowych informacji można odnaleźć pod adresem internetowym pokonackryzys.pl.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, należy niezwłocznie wybrać numer ratunkowy 112.

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