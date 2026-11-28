Michał Oksiński zmarł w szpitalu 9 listopada, kilka dni po tragicznych zdarzeniach w stolicy Małopolski. Z ustaleń śledczych wynika, że 24-latek najpierw zamordował w Ostrowcu Świętokrzyskim swoich rodziców oraz siostrę, a później zaatakował w centrum Krakowa. W wyniku jego działań śmierć poniosło sześć osób, a 15 odniosło rany.

Zgon sprawcy wywołał jednak kolejne komplikacje i duże emocje. Przez pewien okres po jego zwłoki nie zgłaszał się żaden z uprawnionych krewnych, co sprawiło, że kwestia organizacji pogrzebu przyciągała coraz większą uwagę.

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Łukasz Gibała o pogrzebie Michała Oksińskiego. Pomysł przekazania zwłok uczelni

W początkowej fazie nikt z bliskich nie odebrał ciała 24-latka z Zakładu Medycyny Sądowej. W takich przypadkach obowiązek pochówku przejmuje gmina właściwa dla miejsca śmierci, czyli w tej sytuacji Kraków.

W niedzielę, 15 listopada, głos w tej sprawie zabrał prezydent miasta Łukasz Gibała. Zadeklarował, że nie chce, by stolica Małopolski organizowała ceremonię pogrzebową zamachowca. Zamiast tego planował podjąć kroki, które pozwoliłyby przekazać ciało na cele medyczne i naukowe, między innymi do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Władze uczelni powstrzymały się od spekulacji w tej kwestii.

„Żaden wniosek do nas jeszcze nie wpłynął i dlatego nie będziemy dywagować w tak delikatnej sprawie” – przekazał „Super Expressowi” Adam Koprowski, szef Centrum Prasowego UJ.

Śledczy potwierdzali w tamtym czasie, że w razie braku reakcji ze strony krewnych pochówek odbędzie się zgodnie z obowiązującymi procedurami.

„Nie będziemy informować o dacie i miejscu pochówku zamachowca” – mówił prokurator Eryk Stasielak, szef Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej.

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Babcia Michała Oksińskiego zgłasza się po ciało. Spór o wygląd grobu

Zwrot nastąpił, gdy do prokuratury zgłosiła się osoba z najbliższej rodziny 24-latka i zadeklarowała gotowość odebrania zwłok. Według ustaleń Radia ESKA zorganizowaniem pochówku zainteresowała się 80-letnia babcia mężczyzny. Krewni planowali urządzić pogrzeb w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wśród bliskich miały jednak pojawić się podziały dotyczące formy upamiętnienia. Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że rodzina spierała się o umieszczenie nazwiska Oksińskiego na grobie lub pozostawienie mogiły całkowicie anonimowej.

Prokuratura potwierdziła zgłoszenie się krewnego po ciało. Wydanie zwłok rodzinie było możliwe dopiero po przeprowadzeniu koniecznych dodatkowych badań.

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Odmowa proboszcza w Waśniowie. Kuria Diecezjalna w Sandomierzu interweniuje

Kolejny problem dotyczył samej lokalizacji grobu. Krewni chcieli, aby Michał Oksiński spoczął na cmentarzu parafialnym w Waśniowie. Na tej samej nekropolii 16 listopada pochowano zamordowanych wcześniej w Ostrowcu Świętokrzyskim członków jego rodziny: rodziców Janusza i Renatę oraz 21-letnią siostrę Magdalenę.

Pojawiły się doniesienia, że zarządzający cmentarzem proboszcz nie zgodził się na pochowanie tam 24-latka. Sprawą zajęło się Radio ESKA, które poprosiło o stanowisko Kurię Diecezjalną w Sandomierzu.

Przedstawiciele kościelnej instytucji odpowiedzieli w sposób jednoznaczny. Duchowni zapewnili, że gdy uprawniona prawnie osoba wskaże cmentarz w granicach diecezji, pochówek zostanie przeprowadzony zgodnie z jej decyzją.

„Jeżeli osoba prawnie upoważniona do podjęcia decyzji o miejscu pochówku wskaże cmentarz znajdujący się na terenie Diecezji, taki pogrzeb odbędzie się zgodnie z jej wolą, z zachowaniem prawa kanonicznego oraz przepisów liturgicznych, bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności” – przekazał ksiądz doktor Grzegorz Staszczak, notariusz Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.

W rezultacie zwłoki Michała Oksińskiego poddano kremacji, a urnę z prochami przeznaczono do złożenia w Waśniowie.

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Cichy pogrzeb Michała Oksińskiego w Waśniowie. Ceremonia trwała kilka minut

Kilkanaście dni niepewności wokół pochówku zakończyło się w piątek, 27 listopada. Z ustaleń Radia ESKA wynika, że Michał Oksiński spoczął na cmentarzu parafialnym w Waśniowie w województwie świętokrzyskim, a sama ceremonia odbyła się w pełnej dyskrecji.

W trwającym zaledwie kilka minut pożegnaniu 24-latka wzięło udział tylko kilkoro najbliższych krewnych, którym towarzyszyli ksiądz z krzyżem i kościelny. Podczas uroczystości zrezygnowano z jakichkolwiek przemówień oraz oficjalnych wystąpień.

Prochy mężczyzny złożono na tym samym cmentarzu, na którym wcześniej spoczęli jego rodzice oraz siostra. Zamknęło to trwające od momentu śmierci 24-latka ustalenia w sprawie organizacji i miejsca jego pogrzebu.