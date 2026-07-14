Tyle Polacy dają na tacę w kościele. Nawet 12 tys. zł wpływów po jednej mszy

Ile pieniędzy trafia na kościelne tace podczas niedzielnych nabożeństw? To pytanie od lat budzi ciekawość wielu osób, zwłaszcza że wysokość datków zależy od bardzo wielu czynników. Nie ma jednej kwoty, którą można uznać za typową dla wszystkich parafii – inaczej wygląda sytuacja w małej wiejskiej wspólnocie, a inaczej w dużym miejskim kościele. Publikowane przez niektóre parafie zestawienia pokazują więc, jak duże mogą być różnice w wysokości zbieranych środków i na jakie cele później są one przeznaczane.

Od niespełna tysiąca złotych do ponad 12 tys. zł. Tak różnią się wpływy z tacy

Portal Fakt.pl przyjrzał się informacjom publikowanym przez wybrane parafie i sprawdził, jak wyglądają wpływy z niedzielnych zbiórek w różnych częściach Polski. Zebrane przykłady pokazują, że kwoty naprawdę potrafią znacząco się różnić.

W jednej z mniejszych parafii – św. Magdaleny w Grabkowie – niedzielna zbiórka wyniosła 970 zł. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w większych wspólnotach. Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach poinformowała o wpływach rzędu 12 450 zł z tzw. tacy gospodarczej. Z kolei parafia św. Michała Archanioła i bł. Bogusława Markiewicza w Toruniu zebrała ponad 10 tys. zł podczas zbiórki przeznaczonej na inwestycje.

Nie każda parafia ma takie same możliwości

Warto pamiętać, że na wysokość wpływów z tacy wpływają m.in.:

liczba osób uczestniczących w mszach,

wielkość miejscowości,

zamożność mieszkańców,

okres w roku (np. święta, uroczystości komunijne czy odpusty),

specjalne zbiórki na konkretne cele.

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Na co naprawdę idą pieniądze z niedzielnej tacy?

Pieniądze z tacy nie są prywatnym dochodem proboszcza. Środki trafiają przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie parafii oraz utrzymanie kościoła. Z zebranych pieniędzy opłacane są m.in.:

rachunki za energię, ogrzewanie, wodę i gaz,

podatki i opłaty,

zakup kwiatów oraz środków czystości,

remonty i prace konserwacyjne,

wynagrodzenia świeckich pracowników, takich jak organista czy kościelny,

wsparcie seminariów, misji lub innych inicjatyw kościelnych.