Upał na Dniach Skarżyska-Kamiennej. Trwa wielkie świętowanie, dziś na scenie Ørganek i Ania Karwan

Skarżysko-Kamienna świętuje. Trwają Dni Miasta

Na Placu Staffa przy Miejskim Centrum Kultury trwa jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu imprez Skarżyska-Kamiennej. Tegoroczne święto miasta połączono z wielkim festiwalem kulinarnym, co przyciągnęło w serce wydarzenia liczne grono mieszkańców oraz gości z okolicznych miejscowości. Prezydent Arkadiusz Bogucki serdecznie zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy, podkreślając, że to doskonała okazja do integracji i pokazania, jak wyjątkowo lokalna społeczność potrafi celebrować wspólne chwile. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Miejskie Centrum Kultury przy ścisłej współpracy z władzami miasta.

Sobotni wieczór upłynął pod znakiem emocji muzycznych oraz licznych atrakcji towarzyszących. Publiczność bawi się przy największych przebojach Ani Karwan oraz zespołu Ørganek. Wydarzenie urozmaiciły także prezentacje lokalnych talentów, w tym podopiecznych studiów artystycznych Moniki Wójtowicz, Małgorzaty Skuzy i Patrycji Zarychty, a także popisy Szkoły Tańca Just Dance oraz występy Karola Stępnia i Julii Wiśnios.

Eska Summer City na Dniach Skarżyska-Kamiennej 2026

Dni Skarżyska-Kamiennej prowadzi Michał Maruszak, a o dynamiczną atmosferę dba ekipa Radia ESKA w ramach letniego projektu ESKA Summer City. W ich specjalnej strefie, która działa do wieczora, można skorzystać ze strefy chilloutu, wziąć udział w licznych konkursach, a wszystko to przy dźwiękach największych wakacyjnych hitów. Gastronomiczne zaplecze imprezy zapewnia Street Food Polska Festival, oferujący potrawy z różnych zakątków świata z kilkudziesięciu food trucków. Sobotnia strefa kulinarna przy ulicy Tysiąclecia pozostanie otwarta aż do godziny 23:00.

Dni Skarżyska-Kamiennej 2026. Zaproszenie na niedzielny finał pełen rodzinnych atrakcji

Organizatorzy przypominają, że to nie koniec świętowania i zapraszają na niedzielną odsłonę wydarzenia, która rozpocznie się w samo południe i potrwa do godziny 20:00. Niedziela na Placu Staffa będzie miała zdecydowanie rodzinny, relaksacyjny i artystyczny charakter, stanowiąc idealną propozycję na spędzenie wolnego czasu w gronie najbliższych.

Najmłodsi uczestnicy będą mogli skorzystać z darmowych, dedykowanych im atrakcji. Od godziny 13:00 do 16:00 zaplanowano różnorodne animacje i gry, natomiast między godzinami 14:00 a 16:00, odbędą się kreatywne, bezpłatne warsztaty samodzielnego malowania toreb. Przez cały dzień dostępna będzie także strefa gastronomiczna food trucków oraz przestrzeń chilloutowa, gwarantująca idealne warunki do odpoczynku.

Głównym punktem niedzielnego programu artystycznego będzie plenerowy koncert Mariusza Goli, który rozpocznie się o godzinie 16:00. To niezwykle ceniony gitarzysta, kompozytor i busker, który od lat zachwyca europejską publiczność swoimi pełnymi energii występami ulicznymi. Jego unikalny styl to połączenie techniki fingerstyle, widowiskowej improwizacji oraz dynamicznych rytmów inspirowanych muzyką flamenco i folkiem. Artysta wykorzystuje na scenie loop station oraz stomp boxy, tworząc niezwykle bogate, wielowarstwowe brzmienie jednej gitary. Organizatorzy zachęcają do wspólnego spędzenia tego niedzielnego popołudnia i osobistego doświadczenia tej wyjątkowej muzycznej energii.

Kochani! Bawimy się dziś do późnych godzin, pogoda dopisała aż nadto, zadbajcie proszę o odpowiednią ochronę przed słońcem, przybywajcie tłumnie i świętujmy wspólnie. Dzięki współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej czekają na Was dwie kurtyny wodne: przy Placu Staffa od strony al. Tysiąclecia oraz od strony ul. Orkana, w pobliżu miejsca zabaw dla dzieci. Do tego oczywiście bezpłatna woda z saturatora od MPWiK. Korzystajcie, nawadniajcie się i do zobaczenia podczas Dni Miasta - zachęca Prezydent Arkadiusz Bogucki.

W niedzielę, 28 czerwca finał Dni Skarżyska-Kamiennej. Program