Drogowy paraliż na Klonowej. Duże zmiany w ruchu!

Całkowite zamknięcie odcinka ul. Klonowej

Od poniedziałku (31 sierpnia) wyłączony z ruchu zostaje krótki, około 60-metrowy fragment ulicy Klonowej – na odcinku od ul. Jesionowej do wjazdu na parking osiedlowy. Zamknięcie jest konieczne ze względu na budowę nowej infrastruktury podziemnej oraz wykonanie od nowa konstrukcji jezdni.

Dla kierowców wyznaczono objazd ulicami: Jesionową, Marszałkowską, Wojewódzką i Klonową.

Zmiany na ul. Marszałkowskiej przesunięte na 3 września

Planowane wcześniej utrudnienia na ulicy Marszałkowskiej nie wejdą w życie w poniedziałek. Ze względu na wzmożony ruch związany z rozpoczęciem roku szkolnego (1 września), termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu przesunięto na czwartek, 3 września.

Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać przez około 8 dni i obejmie:

Ruch jednokierunkowy na ul. Marszałkowskiej (od ul. Wiśniowej do skrzyżowania z ul. Jesionową).

Brak możliwości skrętu w prawo z ul. Jesionowej (pas w kierunku Łodzi) w ul. Marszałkowską — dojazd ulicami Klonową i Wiśniową.

Brak możliwości skrętu w lewo z ul. Jesionowej (pas w kierunku Lublina) w ul. Marszałkowską — dojazd ulicami Warszawską i Turystyczną.

Zakaz jazdy na wprost ul. Marszałkowską przez skrzyżowanie z ul. Jesionową w kierunku północnym (do ul. Turystycznej).

Dopuszczony pozostanie wyjazd z ul. Marszałkowskiej w ul. Jesionową oraz przejazd na wprost w kierunku południowym (do ul. Pocieszka). Co istotne, udrożniony zostanie przejazd północną jezdnią ulicy Jesionowej (DK74).

Prace na Alei Solidarności (DK73)

Również 31 sierpnia ruszają prace przy przebudowie sieci ciepłowniczej po północnej stronie Al. Solidarności. Przebudowa stanowi etap przygotowawczy do budowy posadowienia nowej estakady w ciągu drogi krajowej nr 73.

Na tym odcinku należy spodziewać się:

Zwężenia chodnika po stronie północnej.

Cofnięcia pasa do zawracania o około 50 metrów w kierunku północnym.

Wszystkie dotychczasowe relacje skrętu i przejazdu na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Świętokrzyską zostają zachowane – zarówno dla pojazdów, jak i dla pieszych.

Komunikacja miejska bez zmian

Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne uspokaja pasażerów – wprowadzane roboty drogowe i zmiany w organizacji ruchu nie wpływają na kursowanie autobusów komunikacji zbiorowej.