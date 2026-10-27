Odsłonięte starorzecza i meandry. Przyrodnicza perła województwa świętokrzyskiego

Nida jest lewym dopływem górnej Wisły o długości około 151–153 km i powierzchni dorzecza wynoszącej 3862 km². Powstaje z połączenia dwóch strumieni źródłowych: Białej Nidy oraz Czarnej Nidy w okolicach miejscowości Żerniki i Brzegi niedaleko Chęcin. Od tego miejsca toczy swoje wody przez malowniczy obszar Niecki Nidziańskiej, by w okolicach Nowego Korczyna wpaść bezpośrednio do Wisły.

Krajobraz tej krainy, powszechnie nazywanej Ponidziem, bywa często porównywany do słonecznej włoskiej Toskanii. Wąskie, falujące mozaiki pól uprawnych przeplatają się tu z pasmami wzgórz gipsowych i wapiennych oraz szerokimi, podmokłymi łąkami w dolinie rzecznej.

Główną osią tego urokliwego regionu pozostaje powolny, niezwykle spokojny nurt wody. Nida to typowa rzeka nizinna o bardzo niskim spadku wynoszącym około 0,45‰, której głębokość w wielu miejscach rzadko przekracza jeden metr. Co ciekawe, w upalne letnie dni jest to jedna z najcieplejszych rzek w Polsce, gdzie temperatura wody dochodzi nawet do 27°C.

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Historia ingerencji człowieka. Jak prace melioracyjne zmieniły dolinę rzeki?

Druga połowa XX wieku przyniosła dolinie Nidy liczne przekształcenia hydrotechniczne. W okresie PRL prowadzono na szeroką skalę prace regulacyjne i melioracyjne, mające na celu uporządkowanie stosunków wodnych, ochronę przeciwpowodziową oraz pozyskanie nowych terenów pod uprawy rolnicze. Działania te nie dotyczyły jednak całego biegu rzeki w jednakowym stopniu.

Najbardziej intensywne prace wykonano na środkowym odcinku rzeki – od Starych Kotlic aż za Pińczów. Wyprostowano wówczas naturalne koryto, skierowano główny nurt w jeden uregulowany kanał oraz wybudowano stopnie wodne i jazy, takie jak jaz hydroelektrowni w Rębowie.

Przekształcenia te doprowadziły do odcięcia dawnych ramion rzecznych od głównego prądu. W okolicach Motkowic Nida dzieliła się dawniej na liczne swobodne odnogi, z których po przeprowadzonej regulacji powstały niedostępne dla prądu starorzecza, podczas gdy rzeka popłynęła prostszym korytem.

Prace inżynieryjne nie zdołały jednak zniszczyć dzikiej przyrody na całej długości rzeki. Tuż za Pińczowem uregulowany odcinek rzeki się kończy, a Nida odzyskuje pełną swobodę, powracając do swojego naturalnego, silnie meandrującego charakteru z licznymi wysepkami i zatoczkami.

Zielone płuca Ponidzia. Dlaczego ekosystem Nidy jest tak unikatowy?

Dolina Nidy reprezentuje wyjątkowe nagromadzenie zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych. Obok podmokłych łąk, szuwarów i torfowisk leżących w samej dolinie, na okolicznych nasłonecznionych wzgórzach gipsowych wykształciły się jedno z największych w Polsce stanowisk kserotermicznej roślinności stepowej.

W wilgotnych starorzeczach i szuwarach rosną m.in. grążel żółty, grzybień biały, osoka aloesowata, bobrek trójlistkowy oraz rzadkie storczyki – kukawka, szerokolistny i krwisty. Z kolei na ciepłych gipsowych stokach występują unikatowe rośliny sucholubne, takie jak dyptam jesionolistny, dziewięćsił popłocholistny czy ostnica Jana. Ciekawostką przyrodniczą są także podmokłe solniska w Szczerbakowie z obecnością halofitów.

Niezwykle bogata jest również fauna doliny Nidy. Dolina rzeczna stanowi kluczowy korytarz ekologiczny oraz ostoję dla licznych gatunków ptaków wodno-błotnych, w tym czapli białych i bocianów. Czyste wody rzeki są zamieszkiwane przez różnorodne gatunki ryb – na wartkich odcinkach żyją świnka i brzana, natomiast w spokojniejszych miejscach jaź, krąp, leszcz oraz kleń.

Nieocenioną rolę pełnią podmokłe tereny dolinowe w retencji wodnej i ochronie klimatu. Starorzecza oraz mokradła działają jak naturalny zbiornik retencyjny – zatrzymują nadmiar wody podczas wezbrań, a w okresach suszy oddają wilgoć do otoczenia. Te unikatowe walory chroni powołany w 1986 roku Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz 9 rezerwatów przyrody.

Od spływów kajakowych po cenne zabytki. Nida jako cel podróży

Nida uznawana jest za jeden z najpiękniejszych i najbardziej kameralnych szlaków kajakowych w Polsce. Ze względu na piaszczyste dno, łagodny nurt oraz niewielką głębokość spływy tą rzeką są wyjątkowo bezpieczne i łatwe, idealne dla początkujących oraz rodzin z dziećmi.

Na trasie spływu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki leży wiele miejscowości o bogatej historii i kulturze:

Pińczów – nazywany perłą Ponidzia, słynie z manierystycznej kaplicy św. Anny dłuta Santi Gucciego, pałacu Wielopolskich oraz zabytkowej synagogi. Na miejscowym lotnisku organizowane są loty motolotniami, pozwalające podziwiać meandry Nidy z lotu ptaka.

– nazywany perłą Ponidzia, słynie z manierystycznej kaplicy św. Anny dłuta Santi Gucciego, pałacu Wielopolskich oraz zabytkowej synagogi. Na miejscowym lotnisku organizowane są loty motolotniami, pozwalające podziwiać meandry Nidy z lotu ptaka. Wiślica – historyczne miasto z gotycką kolegiatą fundacji Kazimierza Wielkiego oraz cennymi reliktami sięgającymi czasów Państwa Wiślan.

Chroberz – znany z późnoklasycystycznego pałacu Wielopolskich otoczonego zabytkowym parkiem angielskim.

– znany z późnoklasycystycznego pałacu Wielopolskich otoczonego zabytkowym parkiem angielskim. Sobków – szczycący się szlachecką fortalicją i zamkiem rycerskim położonym tuż nad brzegiem rzeki.

Niezwykłą atrakcją turystyczną regionu pozostaje również przejazd zabytkową kolejką wąskotorową „Ciuchcia Expres Ponidzie”, której trasa prowadzi przez mosty zawieszone nad rozlewiskami Nidy na odcinku z Jędrzejowa do Pińczowa.

Zobacz Chroberz na zdjęciach

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Cud Polski 2026 – fakty i rzeczywiste znaczenie Nidy

W 2026 roku w plebiscycie organizowanym przez magazyn National Geographic, Nida uzyskała tytuł Cud Polski 2026. Obszerniej na ten temat piszemy w artykule poniżej:

Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia? Pytanie 1 z 12 W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek? Zagnańsk Masłów Chęciny Następne pytanie

Źródła: Świętokrzyskie Travel, Włocławski Klub Wodniaków PTTK, "Melioracje, retencja i gospodarka wodna w rolnictwie” (E-Poradnik PDF, ITP-PIB / CDR Brwinów).