W Świętokrzyskiem zawyją syreny alarmowe. Kiedy i dlaczego?

Kiedy zawyją syreny w Kielcach?

Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, uruchomienie systemów alarmowych planowane jest na wtorek, 21 lipca 2026 roku. Sygnały mogą być emitowane w szerokim oknie czasowym – pomiędzy godziną 07:00 a 19:00. Warto również zapamiętać datę rezerwową: jeśli z jakichś przyczyn ćwiczenia nie odbędą się we wtorek, syreny mogą zawyć w środę, 22 lipca, w tych samych godzinach.

Dlaczego usłyszymy alarm?

Dźwięk syren nie jest związany z żadnym realnym zagrożeniem. To element ogólnopolskiego ćwiczenia pod kryptonimem „Alarm 2026”. Inicjatywa ta, realizowana na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz polecenia Wojewody Świętokrzyskiego, ma na celu sprawdzenie systemów ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza.

Główne cele ćwiczeń to:

Sprawdzenie standardowych procedur i kanałów łączności.

i kanałów łączności. Weryfikacja obiegu informacji między różnymi szczeblami administracji.

Ocena skuteczności i czasu dotarcia komunikatów do ludności

Co oznaczają poszczególne sygnały?

Podczas ćwiczeń system może zostać uruchomiony kilkakrotnie. Warto przypomnieć sobie dwa kluczowe sygnały, które obowiązują w Polsce:

Ogłoszenie alarmu: To modulowany (narastający i opadający) dźwięk syreny trwający 3 minuty. Odwołanie alarmu: To ciągły, jednostajny dźwięk syreny, również trwający 3 minuty

Jak się zachować? Najważniejsze wskazówki

Służby apelują do mieszkańców o zachowanie całkowitego spokoju. Ponieważ sygnały mają charakter wyłącznie ćwiczebny, nie wymagają podejmowania żadnych działań obronnych czy ewakuacyjnych.

O czym warto pamiętać?

Poinformuj bliskich. Warto przekazać informację o ćwiczeniach sąsiadom oraz osobom starszym, które mogą poczuć się zaniepokojone dźwiękiem syren.

Warto przekazać informację o ćwiczeniach sąsiadom oraz osobom starszym, które mogą poczuć się zaniepokojone dźwiękiem syren. Alert RCB. W ramach ćwiczeń na telefony komórkowe może zostać rozesłany SMS z informacją o prowadzonych działaniach – jest to standardowy element procedury testowej.

W ramach ćwiczeń na telefony komórkowe może zostać rozesłany SMS z informacją o prowadzonych działaniach – jest to standardowy element procedury testowej. Bądź czujny na co dzień. Choć tym razem to tylko ćwiczenia, w przypadku rzeczywistego zagrożenia po usłyszeniu syreny należy niezwłocznie włączyć lokalne radio lub telewizję, by wysłuchać oficjalnych instrukcji

Wiedza o tym, jak brzmią sygnały alarmowe i jak na nie reagować, to kluczowy element bezpieczeństwa każdego z nas. Dzięki takim ćwiczeniom jak „Alarm 2026”, służby mogą doskonalić systemy, które w razie realnej potrzeby mają chronić nasze życie i zdrowie.