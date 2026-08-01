Kiedy i gdzie zawyją syreny?

Syreny alarmowe zostaną włączone 1 sierpnia 2026 roku (sobota) o godzinie 17:00 na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Dźwięk syreny będzie ciągły i potrwa dokładnie 1 minutę.

Dlaczego syreny zawyją 1 sierpnia? Cel treningu i upamiętnienia

Uruchomienie syren ma podwójny cel:

Doskonalenie systemu alarmowania : Jest to element ogólnokrajowego treningu użycia systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania. Celem jest doskonalenie działania systemu alarmowania ludności oraz praktyczne sprawdzenie sprawności technicznej syren

: Jest to element ogólnokrajowego treningu użycia systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania. Celem jest doskonalenie działania systemu alarmowania ludności oraz praktyczne sprawdzenie sprawności technicznej syren Upamiętnienie rocznicy Powstania Warszawskiego: Sygnał ma jednocześnie uczcić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

W sobotę, 1 sierpnia 2026 r. o godz. 17:00 na terenie województwa świętokrzyskiego włączone zostaną syreny alarmowe. Ciągły dźwięk syren trwać będzie 1 minutę - informuje Świętokrzyskie Urząd Wojewódzki. Będzie to trening systemu alarmowania ludności oraz jednocześnie upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Trening zostanie przeprowadzony na podstawie Zarządzenia nr 88/2026 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2026 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu alarmowania ludności cywilnej na terenie województwa świętokrzyskiego.

17

Godzina „W” – Historyczny kontekst Powstania Warszawskiego

Data 1 sierpnia jest symboliczna dla Polski, a szczególnie dla Warszawy. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00, znanej jako „Godzina W”. Był to desperacki zryw stolicy przeciwko niemieckiej okupacji, mający na celu wyzwolenie miasta, zanim wkroczą do niego żołnierze Armii Czerwonej. Powstanie trwało 63 dni i upadło 3 października 1944 roku. Podczas walk zginęło około 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, 3 tysiące kościuszkowców oraz około 180 tysięcy cywilów.

Co roku w Warszawie i wielu innych miejscach w Polsce, w Godzinę „W”, rocznica ta jest upamiętniana. Wiele osób zatrzymuje się na chwilę, oddając hołd bohaterom. W Świętokrzyskiem, podobnie jak w innych województwach, mieszkańcy zbierają się na ulicach, aby uczcić tę chwilę, często ubrani w narodowe barwy i z flagami.

Ważne: To alarm ćwiczebny, nie realne zagrożenie!

Bardzo istotne jest zrozumienie, że sygnał syreny uruchomiony 1 sierpnia 2026 roku będzie miał wyłącznie charakter symboliczny i ćwiczebny. Nie oznacza on żadnego realnego zagrożenia ani konieczności podejmowania działań alarmowych. Mieszkańcy powinni zachować spokój i pamiętać, że jest to część ogólnopolskiego treningu oraz upamiętnienie historyczne.

Warto zwrócić uwagę na różnicę między tym sygnałem a faktycznymi alarmami:

Alarm ćwiczebny/symboliczny (1 sierpnia ): Ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.

): Ciągły dźwięk syreny trwający Ogłoszenie alarmu (realne zagrożenie): Modulowany dźwięk syreny (wznoszący się i opadający) trwający 3 minuty . Oznacza realne zagrożenie, takie jak klęska żywiołowa, awaria techniczna, zagrożenie z powietrza, czy skażenie

(realne zagrożenie): Modulowany dźwięk syreny (wznoszący się i opadający) trwający . Oznacza realne zagrożenie, takie jak klęska żywiołowa, awaria techniczna, zagrożenie z powietrza, czy skażenie Odwołanie alarmu (koniec zagrożenia): Ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty

Jak prawidłowo reagować na sygnały alarmowe?

Mimo że sygnał 1 sierpnia jest testowy, warto przypomnieć sobie ogólne zasady zachowania w przypadku faktycznego alarmu. Badania pokazują, że duża część społeczeństwa nie wie, jak prawidłowo reagować na sygnały alarmowe, często szukając dodatkowych informacji zamiast natychmiast działać.

W przypadku usłyszenia modulowanego sygnału alarmowego trwającego 3 minuty, który wskazuje na realne zagrożenie.

Zachowaj spokój: Panika utrudnia racjonalne działanie

Włącz odbiornik radiowy lub telewizor: Słuchaj oficjalnych komunikatów i instrukcji od służb

Znajdź bezpieczne schronienie: Jeśli jesteś na zewnątrz, udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia (np. piwnica, podziemny parking). W domu, przejdź do pomieszczenia bez okien lub z dala od nich (łazienka, korytarz wewnętrzny)

Zabezpiecz dom: Wyłącz gaz, wodę i elektryczność. Zamknij okna i drzwi, uszczelnij otwory wentylacyjne (możesz użyć mokrych ręczników, taśmy klejącej)

Chroń drogi oddechowe: Użyj maski przeciwgazowej lub prowizorycznych środków (zwilżona tkanina złożona w kilka warstw

Nie rozpowszechniaj niesprawdzonych informacji.

Jak przygotować się na wypadek alarmu? Praktyczne porady

Odpowiednie przygotowanie może znacząco zwiększyć Twoje szanse na bezpieczne przetrwanie w sytuacji kryzysowej. Warto podjąć działania zawczasu, w spokojnych warunkach.

Poznaj lokalizację schronów/ukryć: Sprawdź w urzędzie gminy lub miasta, gdzie znajdują się najbliższe schrony. Pamiętaj, że miejsc w schronach jest ograniczona liczba (szacuje się, że dla niecałych 3% ludności)

Przygotuj „plecak ewakuacyjny”: Zaleca się posiadanie kilku zestawów (np. w domu, w pracy, w samochodzie)

Ustal plan rodzinny: Porozmawiaj z rodziną o planie działania i miejscu spotkania w przypadku rozdzielenia podczas ewakuacji.

Zapisz ważne numery telefonów: Służby ratunkowe, bliscy – zarówno w telefonie, jak i na kartce w plecaku.

Bądź na bieżąco: Śledź komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) i rozważ zainstalowanie aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania), która dostarcza aktualnych informacji o zagrożeniach.